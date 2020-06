''Ne sećam se da sam ubio Jelicu!'' Ikonopisac iz Raške o zločinu u Nišu

Ikonopisac Vladan Grahovac (27) iz Raške izneo u sudu odbranu za svirep zločin počinjen u Nišu 31. avgusta prošle godine. Tatarovskoj je naneo 26 rana nožem i čekićem, a preti mu 40 godina zatvora.

Traume iz detinjstva, zlostavljanje, homoseksualizam, zloupotreba droge i alkohola... Sve ove razloge naveo je u svoju odbranu ikonopisac Vladan Grahovac (27), iz Raške, koji je optužen da je 31. avgusta prošle godine ubio Nišlijku Jelicu Tatarovski (82).

Nesrećnu staricu je upoznao dok je kao student živeo u njenoj zgradi, ali je na suđenju tvrdio da se ne seća zločina. On je, iznoseći odbranu pred sudijom Mirkom Draškovićem, čak nagovestio da je u takvom stanju možda ubio još nekog. Zbog svirepog ubistva nedužne starice, kojoj je naneo čak 26 rana nožem i čekićem, preti mu 40 godina zatvora.

Grahovac nije mogao da negira da je počinio zločin, jer postoji veliki broj materijalnih dokaza, pa je priznao da je kriv, ali je za ovaj zločin okrivio svog oca, kao "glavnog pokretača".

- Imao sam pet godina kada me je silovao njegov prijatelj. Dugo nisam smeo to nikome da kažem, jer mi je napadač pretio da će me pretući. Kada sam najzad progovorio, otac me je optužio da izmišljam. Tukao me je još od osnovne škole, hvatao me za mošnice i bacao o zid, zlostavljao je i majku... Majka nije mogla da se sa njim bori, pa se odala alkoholu. U desetoj godini me je bilo više strah očevih batina nego smrti, pa sam skočio sa trećeg sprata - ispričao je optuženi, koji je je počeo da se bavi ikonopisanjem kada je napustio studije medicine.

Naveo je da je čak pet puta pokušao da se ubije i da su njegovi problemi sa ocem kulminirali kada je saznao da je homoseksualac, a onda se odao i prostituciji, pa je oboleo od AIDS.

Tužilac Andrija Ivić naveo je na suđenju da dokazi govore suprotno od onoga što optuženi govori, odnosno da nije bio neuračunljiv, već da je "postupao racionalno".

NISAM JOJ UZEO NOVAC

- Sa pokojnom Jelicom Tatarovski imao sam harmoničan odnos, u više navrata sam joj pomagao. Mislio sam da je siromašna, nisam joj uzeo novac, tih 760 evra, koji su kod mene nađeni prilikom hapšenja. Njih sam zaradio prostitucijom. Mislim da to što sam uradio može da se objasni kao "emocionalni dug prošlosti", odnosno da je posledica zlostavljanja koje sam preživeo - kazao je ubica starice.