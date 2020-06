Kriminolog Nikolić za Pink o hapšenju pevačice Romane Panić: Nju je neko obučio da ovo radi! (VIDEO)

Zlatko Nikolić, kriminolog, rekao je za Pink kako je moguće da je izostanak nastupa zbog pandemije koronavirusa primorao pop pevačiću Romanu Panić, da se oda kriminalnim delatnostima kako bi zaradila dovoljno novca za život.

- Ima logike takvo razmišljanje, zbog toga što ti slobodni strelci ili slobodni umetnici jesu prepušteni sami sebi. Sada nema tezgi kako to oni kažu i ne bi me čudilo da je parola ''snađi se'' upravo uticala da se ona snađe na najgori mogući način - kaže Nikolić.

Kako o kaže, pošto je Romana imala pomoć prijatelja ili emotivnog partnera indukovano je to da je on već imao iskustva u bavljenju ovim poslom.

Stevan Đokić, predsednik Centra za bezbednost istrage i DB, rekao je za Pink kaže da nije teško osposobiti se za ovakve kriminalne delatnosti.

- Na internetu se mogu poručiti svi neophodni materijali za ovo. To nije neki vleiki problem da se čovek nauči kako to funkcioniše i kako se to postavlja.

Objasio je da je to uređaj koji se postavlja na bankomatima u mestu gde se ubacuje bankovne kartice.