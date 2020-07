LELEK SESTRE PARAO BOLNU TIŠINU NA OBALI BOVANSKOG JEZERA: Brat gledao kako se Bogoljub utopio, MOLIO GA DA NE IDE U VODU

Živeli su sami od kada im je otac umro, a majka se preudala!

- Pričao sam mu da ne ide, ajde da mu nisam pričao nego sam mu pričao: "Nemoj burazeru" ali me nije slušao. Ležao je na dušeku, išao na jednu pa na drugu stranu... onda se dušek okrenuo - priseća se Marjan B. (18) poslednjih trenutaka sa godinu dana mlađim bratom Bogoljubom B. (17) koji se juče udavio u Bovanskom jezeru.

Ožalošćeni mladić kaže da je na jezero otišao poslom i da je trebalo da bude tamo ceo dan.

- Betonirali smo neki zid kada sam ugledao Bogoljuba kako dolazi. Nisam mu se obradovao, znao sam da je neplivač i bojao sam se najgoreg. Doviknuo sam mu da ne ulazi u vodu, ali je on to ipak učinio. Najpre je bio u plićaku, verujem da se i on bojao dubine. Međutim, pojavila su se neka deca sa plastičnim dušekom. On ga je uzeo od njih i popeo se na njega. Međutim, dušek je bio mokar i Bogoljub se okliznuo i nestao u vodi. Svi smo pritrčali, ušli u vodu, tražili ga... Vrlo brzo su stigli vatrogasci, čamcima su pretraživali jezero, ali sve je bilo uzalud – opisao je on nesreću.

Sestra nastradalog mladića Anđa, u suzama i lelečući, primila je vest o njegovoj smrti. Ona je sa rođacima došla na obalu Bovna, na mesto gde je iz jezera na obalu izvučeno njegovo telo.

- Bogoljub i njegov godinu dana stariji brat Marjan žive sami. Sami su odrasli i sami se snalazili. Imali su teško detinjstvo od kada je majka otišla u Ivanjicu. Videćemo da li će sahrana biti sutra, još ništa ne znamo - kazala nam je Anđa kasnije, pošto se malo smirila.

Meštani Mozgova svedoče da su i Bogoljub i Marjan "dobra deca", iako su imali veoma teško detinjstvo jer im se majka preudala nakon smrti oca pa su ostali da žive i izdržabvaju se sami.

- To su dobra deca, super su. Radili su kod mene, Bogoljub je skoro svaki dan bio kod mene, pomagao mi oko poljoprivrede. Čuli smo se juče, išao je neke bale da sakuplja i trebalo je danas da dođe opet i sve kaže "ajde Vule vidimo se večeras". Posle ćerka mi javlja iz Beograda da je na internetu objavljeno da se udavio. Strašno... - kaže komšinica.

Jedan od vikendaša video je kada se mladić prevnuo i počeo da se davi, pojurio je za njim, skočio u vodu, međutim, nije uspeo da ga spase...