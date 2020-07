Istraga je do sada dovela policiju do dve sumnjive osobe.

Ubica je u Slavoljuba Mladenovića (47) ispalio osam metaka, dok je njegovoj nevenčanoj supruzi Brankici Anđelković (41) pucao jednom u leđa. Prema informacijama iz istrage, ubica je u supružnike pucao sa udaljenosti od metar i po do dva, i policija za sada istražuje dve sumnjive osobe.

Ovo su prvi rezultati istrage o surovoj likvidaciji supružnika u naselju Ćosiki u Vranjskoj Banji, čija su tela pronađena u lokvi krvi u dvorištu njihove kuće. Zločin se dogodio u noći između nedelje i ponedeljka, a tela je pronašao Brankičin otac, koji je došao da proveri zašto mu se ćerka nije pojavila na poslu i ne odgovara na telefonske pozive.

Istraga je do sada dovela policiju do dve sumnjive osobe, ali se detalji zasad ne saopštavaju. U toku su i opsežne istražne radnje, koje bi trebalo da rasvetle do sada nezapamćeni zločin u ovom kraju.

- Detaljni rezultati obdukcije, koja je juče urađena, još se očekuju. To bi donekle trebalo neke stvari u istrazi da učini jasnijim. Policija intenzivno radi na slučaju, pretreseni su neki objekti i naložene druge radnje. Radi se o jednom složenom slučaju - kaže za Novosti viši tužilac u Vranju Danijela Trajković.

Prema informacijama ovog lista, jedan detalj je posebno zanimljiv za istragu. U trenutku kada je ubijen, Slavoljub je u ruci imao baterijsku lampu, i pretpostavlja se da je čuo neke zvuke u dvorištu ili da ga je neko pozvao da izađe, pa je on istrčao u donjem vešu ispred kuće.

Sumnja se da je Brankica, kada je čula pucnje, krenula za suprugom, a onda je ubica i njoj pucao u leđa.

Na eventualne motive dvostrukog ubistva navode razgovori sa članovima porodice i prijateljima. O Brankici svi imaju samo reči hvale, dok se Slavoljub dovodi u vezu sa sumnjivim poslovima. Priča se, takođe, da je imao neki novac i da se bavio zelenaštvom, a navodno mu nije bilo strano ni korišćenje narkotika.

Gotovo su svi sigurni da je ubica želeo da likvidara samo Slavoljuba, a da je njegova supruga ubijena ili slučajno ili zato što je bila jedini svedok događaja.

Ubistvo je iznenadilo mnoge koji su poznavali bračni par. Nezvanično, Slavoljub je od ranije bio poznat policiji, pa mnogi smatraju da motiv zločina treba tražiti u poslovima kojima se bavio.