POZNATE UBICE! Nakon dve godine policija otkrila ko su ljudi koji su NEMILOSRDNO UBILI poznatog advokata MIŠU OGNJANOVIĆA!

Prošle su dve godine od ubistva poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića (57), a njegovi krvnici i nalogodavci još izmiču pravdi. Ipak, kako prenose mediji, policija je otkrila ko su ubice advokata i očekuje se

Advokati su ogorčeni što je istraga spora, što policija ćuti o brutalnoj likvidaciji i traže odgovor zbog čega je Miša pre zločina bio prisluškivan.

- Policiji su poznate ubice Miše Ognjanovića. Siguran sam da policija tačno zna o kojim je osobama reč, kao i da su oni pobegli u inostranstvo. Ko su nalogodavci ne mogu ni da pretpostavim. Ako je reč o ljudima koji imaju veze sa krivičnim slučajevima u kojima je bio branilac, policija je bila dužna da ispita veliki broj njegovih klijenata i da izvede neki zaključak. Advokatska komora Srbije se formalno zalaže da se otkriju ubice, ali je malo učinila za svog kolegu - kaže advokat Borivoje Borović, koji je sa Mišom branio Luku Bojovića.

Tri scenarija u igri

Tragovi do kojih je došla policija govore da je mogući ubica S. S., koji se nedugo posle zločina i sam našao na meti profesionalnih ubica, ali je preživeo napad. Motor je navodno vozio njegov drug, koji je rođeni brat poznatog vođe navijača Crvene zvezde. On ga je dovezao do zgrade gde je živeo Ognjanović. Prema nezvaničnim informacijama, u igri su tri scenarija zbog kojih je Miša ubijen - nastavak rata porodica Bojović i Šaranović, prelivanje sukoba između kavačkog i škaljarskog klana (jer Bojovićeva grupa sarađuje sa „škaljarcima”), ili sukob unutar klana.

On smatra da je Advokatska komora mogla da pritisne i tužilaštvo i policiju da bar objave dokle su stigli sa istragom.

- Policija zna imena, a porodica je obaveštena ko su ubice. Odavno je trebalo o tome da obaveste i javnost! Ovako, potpuno ćutanje govori da se policija ne interesuje za advokaturu - ističe Borović.

Ugledni beogradski advokat kaže da je ključno pitanje zbog čega je Ognjanović prisluškivan pre ubistva.

- Bio je na merama, slušani su njegovi telefonski razgovori, a nikada niko nije dobio informaciju da li je to tačno! Ako je prisluškivan, zašto je to rađeno, zbog kog krivičnog dela, šta je on to napravio, ko je dao predlog da se ta mera nadzora usvoji?! Ko je to potpisao, koji tužilac i zašto?! Koji sudija je to aminovao?! Možda tu ima nekih tragova, možda bi to dovelo i do otkrivanja ubica, ne znam, ali je indikativno i čudno. Zajednička komisija Advokatske komore Srbije (AKS), policije, tužilaštva i suda imala je sastanke o tome. Iz AKS su se kleli da će se otkriti ubica. Oni sigurno imaju informacije. Da sam njihov član, znam kako bi postupio u slučaju da neko neće da mi da te podatke - ogorčeno kaže poznati beogradski advokat, koji je sa Mišom branio haške optuženike.

Izrešetan sa sedam metaka

U klasičnoj sačekuši 28. jula 2018. nepoznati napadač je ispalio sedam hitaca u poznatog advokata, dok je bio u društvu sina Petra. U večernjim satima Ognjanović je sa sinom išao ka stanu u kojem je živeo, a ubica je iz prikrajka čekao da im vidi leđa i da zapuca! U pucnjavi je povređen i Petar, kome je metak srećom samo okrznuo šaku i lakše ga povredio.

Advokat Dušan Mašić navodi da je dan pre ubistva sedeo sa Ognjanovićem i još jednim njihovim kolegom.

- Sedeli smo u Katanićevoj ulici, blizu suda. Baš mi je tada pričao da treba da završi suđenje i da se sprema da ide na more, gde su mu bili supruga i dete. Nije odavao veliku zabrinutost. Nisam imao utisak da je očekivao da će nešto ovako da mu se desi - priseća se Mašić.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović napominje da se nameće pitanje da li su država i neke tajne službe umešane u zločin.

- Činjenica je da ako se ubica ne otkrije za mesec ili dva, policiji je jako teško da nađe tragove koji mogu da dovedu do konkretnog rešenja. Ne vredi formirati komisije, one još više komplikuju stvari. Ne znam šta je u pitanju u konkretnom slučaju - klijenti koje je on branio ili neslaganje sa bezbednosnim službama u Srbiji? Sve može biti motiv za njegovo smaknuće, ali sam ubeđen da iza ubistva stoje neformalne službe bezbednosti ili njihovi saradnici iz mafije - smatra Radovanović i dodaje da je moguće da mu je neki klijent došao glave.

- Kada bismo znali motiv, onda bismo otprilike, oko 70 odsto, bili na tragu ubicama i znali bismo iz kojih krugova potiču. Dovoljan je razlog da iza toga stoje mafijaški obračuni. Moguće je da je u pitanju kombinacija bezbednosnih službi u saradnji s mafijom da bi se Ognjanović uklonio kao advokat Luke Bojovića i oslabio rat klanova koji se vodi do istrebljenja - objašnjava Radovanović.