NJENO IME JE SIMBOL BORBE PROTIV PEDOFILA! Marija bi danas imala 18 godina da je zverski nije UBIO PRVI KOMŠIJA!

Da je zverski nije ubio prvi komšija, malena Marija Jovanović (8) u nedelju bi slavila punoletstvo. Devojčica čije je ime posalo simbol borbe protiv pedofila...

Srbija i dan danas pamti stravičnu tragediju porodice Jovanović iz Starih Ledinaca kod Novog Sada kada je njihov komšija Mladen Ogulinac (52) namamio devojčicu Mariju, silovao je i brutalno je ubio, a potom zakopao u svom dvorištu... Mala Marija bi 2. avgusta napunila 18 godina, družila se sa svojim prijatlejima, ulepšavala dane porodici. Međutim, tačno 10 godina kasnije umesto da njeni roditelji i brat sa njom duvaju rođendanske svećice, oni su otišli na groblje. Na grob njihove mezimice...

"Prođe još malo i ovaj Sveti Ilija. Umesto rođendanskih, za punolestvo, upalili smo sveće na groblju, za pokoj duše", napisao je na Fejsbuku Slobodan Jovanović, otac pokojne devojčice.

Osmogodišnja Marija nestala je 26. juna 2010. godine iz svoje kuće u kojoj je bila sa mlađim bratom, Komšija Ogulinac, čija je sestra povremeno čuvala Mariju i njenog brata, iskorisio je poznanstvo sa devojčicom i namamio je u svoju kuću u Ulici Vuka Karadžića. Po povratku sa posla, devojčicini roditelji krenuli su u potragu za njom.

Nešto kasnije, njeno telo pronašao je upravo Marijin otac, Slobodan Jovanović, u dvorištu monstruma Ogulinca...

Kako je kasnije ispričao jedan od meštana Starih Ledinaca, koji je zajedno sa Marijinim ocem i jednim policajcem pronašao devojčicu, put do mesta gde je bila zakopana pokazala im je mačka koja je mjaukala na sveže iskopanoj humci na imanju Ogulinca...Potraga za monstrumom trajala je do kasnih večernjih sati, nakon čega je uhapšen... U želji da Marijinu sudbinu više nikada ne doživi nijedno dete, njen otac pokrenuo je 2013. godine inicijativu koja je dovela do usvajanja zakona protiv pedofila.

Te godine Skupština Srbije je jednoglasno usvojila "Marijin zakon" kojim predviđa da svi koji su bili osuđivani za seksualne delikte imaju obavezu da se, posle odslužene kazne koja može biti i do 15 ili 20 godina, redovno javljaju policiji, socijalnim centrima, psihijatrima i neće smeti da prilaze blizu školama, obdaništima, igrlaištima i tamo gde ima dece.

Takođe, ovim zakonom otklonjena je mogućnost zastarevanja krivičnih dela pedofilije i silovanja maloletnika, a pooštrene mere protiv pedofila i silovatelja primenjujus e i 20 godina od odsluženja zatvorske kazne.Po ovom zakonu, formirana je i evidencija pedofila sa DNK podacima.

Umro na Marijin rođendan

Iste godine 2010. samo dva meseca nakon ubistva, tačno na dan Marijinog rođendana, Mladen Ogulinac je nađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Okružnom zatvoru u Beogradu. Umro je od infakta i nije dočekao ni suđenje za ovaj stravičan zločin.