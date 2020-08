UBIO SE ZBOG KOCKARSKIH DUGOVA? Rođaci mladoženje koji se obesio u hotelskoj sobi otkrili detalje iz njegovog života

Nekoliko dana pre nego što je to učinio javljao se mnogim ljudima, došao je sa devojkom kod roditelja kako bi organizovali venčanje, a onda je iznajmio sobu u hotelu u Leskovcu. To nije ličilo na njega... Ovako gledajući sve govori da je unapred isplanirao svoje samoubistvo...

Ovim rečima, nakon sahrane Gorana S. (39) iz Negosavlja kod Medveđe, koji je izvršio samoubistvo u ponedeljak uveče u hotelskoj sobi u okolini Leskovca, govori za "Blic" njegova rođaka. Kako kaže, Goranova porodica, prijatelji, ali i svi poznanici i dalje su u šoku zbog tragedije koja je pogodila ovu porodicu baš u trenutku kada su pripremali veselje.

- Goran je sa verenicom, sa kojom se inače zabavlja duže vreme, došao kod roditelja da se dogovore oko svadbe. Dogovor je bio, koliko znam, da Goranovi dođu u Beograd kako bi verili devojku, a zatim se organizuje i svadba. Svi su se radovali tom veselju, posebno njegova majka koja je jedva čekala da joj se neko od dece "skrasi" - priča za "Blic" i dalje potresena devojka.

Kako kaže, kobnog dana je Goran sa verenicom i roditeljima bio u kupovini, pazarili su nakit povodom veridbe. Ono što je čudno jeste da je Goran iznajmio hotelsku sobu.

- Baš taj detalj mi ukazuje da je Goran verovatno planirao to da uradi. Nebrojeno puta do sad je vozio noću za Beograd, nikada to njemu nije predstavljalo problem pa da kažemo da je iznajmio sobu da odmori. Pored toga, javio se velikom broju ljudi proteklih dana, sa svakim bi stao da popriča. Kao da je hteo da se pozdravi... Ipak, razlog zbog kog je digao ruku na sebe i dalje je misterija za sve nas - kaže rođaka.

Goranova porodica je vredna i imućna, imaju nekretninu u Medveđi, njegova majka je privatnik, a i otac penzioner koji povremeno radi. Zato je teorija da je pao u finansijske dugove malo verovatna, iako je Goran, kaže ova devojka, voleo da se kocka.

- Baš se nedavno pohvalio da je prošao neki tiket, igrao je i rulet, voleo je tu kocku mada koliko znamo nikada nije imao problema zbog toga niti je upadao u neke dugove. Pošto je živeo u Beogradu poslednjih godina, moguće da je tamo sa nekim upao u problem... To niko od njegovih ne zna - kaže i dalje potresena devojka.

"Devojka htela da skoči u grob za njim"

- Bio je zaista divan i vredan mladić, toliko godina smo rasli zajedno... Iako je umeo da plane u sekundi, da bude impulsivan, pa i da opsuje, posle nekog vremena bi se ponašao kao da je sve u redu. Sahrana je bila izuzetno potresna sa oko stotinak ljudi, njegova devojka je htela da skoči u grob za njim - priča rođaka.

Kako je "Blic" ranije pisao, Goran S. je samoubistvo izvršio u okolini Leskovca, u tuš kabini hotelske sobe. Na recepciji se prijavio sa svojom ličnom kartom, a kada je ušao u sobu poslao je verenicu do automobila po stvari a zatim se obesio o kaiš u kupatilu. Njegovo telo pronašla je upravo njegova verenica kada se vratila u sobu.