"MAMA, DOBRO SMO, ZAVRŠILI SMO I KREĆEMO KUĆI" Marija (17) je poslala poruku majci, a onda je SA OCEM sela na motor i NASTRADALA

Strašna tragedija...

Saša Č. (45) iz Bora i njegova ćerka Marija (17) poginuli su juče popodne na auto-putu Beograd-Niš kod Mihajlovca, kada su se iz Smedereva vraćali kući u Bor. Do tragedije je najverovatnije došlo zbog jakog nevremena i olujnog vetra, koji je oborio motor "hondu" na kom su se otac i ćerka nalazili.

- I Saša i Marija imali su kacige, ali, nažalost, nisu uspele da im spasu život. Pretpostavlja se da je Saša, koji je upravljao "hondom", dok je Marija sedela iza njega, u krivini izgubio kontrolu kada su počele kiša i oluja. Snažan vetar i klizav kolovoz doprineli su da proklizaju, slete s puta i zakucaju se u zaštitnu ogradu - objašnjava izvor.

Prijatelji kažu da su Saša i Marija u utorak otišli u Smederevo jer je ona imala zakazan kozmetički tretman. Išla je na korekciju obrva, a kako je bilo lepo vreme, Saša je, umesto da idu automobilom, odlučio da iskoriste dan i provozaju se motorom.

Kada je Marija završila tretman, obišli su tvrđavu i prošetali gradom. Marija je majci oko 16 sati poslala poruku: "Mama, dobro smo, završili smo i krećemo za Bor" - priča prijatelj i nastavlja:

- Čim su izašli na auto-put, počelo je nevreme i stradali su. Saša je bio izuzetan vozač i verujemo da je ili uleteo u vodu, ili ga je vetar oborio, sigurni smo da nije divljao.

Saša je godinama bio član moto-kluba Rolingvils MC iz Bora.

- To je klub koji je iz Nemačke prvi došao u Srbiju i on je bio među prvih pet članova. Bio je jako pažljiv vozač, staložen, proputovao je celu Evropu, išao do Berlina i Osla. Nikada nije vozio brzo, a pogotovo ne kada je ćerka sa njim. Marija je jedno izuzetno dete, koje je odraslo na motoru, i svi znamo da je otac ne bi doveo u rizičnu situaciju - ispričao je Sašin prijatelj.