Koliko su Saša i Marija bili omiljeni u Boru svedoče ovakve brojne poruke na društvenim mrežama u kojima su se prijatelji opraštali od njih.

Koliko su Saša i Marija bili omiljeni u Boru svedoče ovakve brojne poruke na društvenim mrežama u kojima su se prijatelji opraštali od njih.

- Tužan sam bata Sale, tužan do neba. Ne mogu brate moj da shvatim, ne mogu da razumem kakva je to sudbina i kakav je to život da ljudi poput tebe odlaze. Ostaćeš u mom sećanju onakav kakav si bio i to dobar, pošten, posvećen porodici, radan i vredan. Videlo se to još onog dana kada sam ušao u tvoju radionicu, u tvoj svet i tvoj život. Hvala ti brate na svemu, na vožnji, svakom trenutku i razgovoru. Neka te anđeli čuvaju, tebe i tvoju ćerkicu - napisao je Sašin prijatelj.

- Gde je taj vaš Bog? Čane, Marija nemam reči! Napustio nas je moj veliki drug, prijatelj i saputnik i njegova predobra ćera Anđeo Marija - poručio je drugi Sašin prijatelj, dok im je drugi poželeo "čiste rajske puteve".

Neka ti rajski putevi budu čisti, brate naš. Počivaj u miru i vidimo se na nekom boljem mestu - naveo je.

Podsetimo, Saša i Marija su kobnog dana bili u Beogradu, kako bi regulisali sve u vezi viza za Kanadu gde je trebalo da se presele sa porodicom.

Prijatelji porodice Saše Č. kazali su da je on svojevremeno radio u FOD-u, a poslednjih godina on i brat su bili vlasnici alatnice. Saša je bio vrstan alatničar, i baš kao dobar majstor dobio je i vizu za "zemlju javorovog lista".

Smrtonosni prelom lobanje?



Kako nezvanično saznajemo, obdukcijom je utvrđeno da su Saša i Marija zadobili prelome lobanje i izliv krvi na mozgu, usled čega su i preminuli. Oboje su nosili zaštitne kacige, pa je za sada nejasno kako su zadobili povrede.

Saša je, kako smo pisali, upravljao motociklom "honda CBR 1100", u krivini je izgubio kontrolu, sleteo sa puta i udario u zaštitnu ogradu. Poznanici iznose sumnju da su tragediji doprineli i olujni vetar koji je duvao, ali i klizav kolovoz zbog kiše.