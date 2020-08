Anđelko je godinama patio za pokojnom suprugom, pa je zavoleo njenu SESTRU, a onda je zbog te ljubavi počinio ZLOČIN (FOTO)

Predveče, oko pet sati, došli smo kod mog oca. U kući smo zatekli tetku u lokvi krvi, zaklanu, izbodenu nožem... U tom momentu nismo ni pomislili da ju je otac ubio... - kaže za "Blic" Tamara Đ, ćerka Anđelka F. (65) koji je prekjuče u svojoj kući u Dupljaji kod Bele Crkve zaklao svoju partnerku, a bivšu svastiku, Katicu T. (61), a zatim se obesio u šupi.

Ona kaže da je tog dana oko 12 sati njen otac pozvao na telefon, a javio se njen suprug.

- Rekao je "napravio sam glupost"... ali nismo ga shvatali ozbiljno - priča ona i objašnjava da Anđelka nisu shvatili za ozbiljno jer je u poslednje tri godine, od smrti njene majke, a njegove supruge, više puta pretio da će se ubiti.

Sestre bile kao bliznakinje

Tamara tvrdi da ona nije znala je otac u ljubavnoj vezi sa tetkom, majčinom rođenom sestrom, dok je njena sestra Tanja navodno znala za to, ali nije odobravala.

Prema zapažanju prijatelja Katica i Slađana su jako ličile jedna na drugu, samo im je boja kose bila različita.

Oproštajno pismo

Ekipe PU Pančevo su brzo došle na mesto zločina. Policija je detaljno pregledala kuću, dvorište i u šupi je našla Anđelka F obešenog o kanap. Operativci su našli i oproštajno pismo i dali ga Tamari da ga pogleda i potvrdi da li je to Anđelkov rukopis, ali joj nisu dozvolili da pismo i pročita.

U pismu je, prema nezvaničnim informacijama, napisao da su se njih dvoje na zločin zajedno odlučili jer "javno nisu mogli da budu zajedno".

Patio za suprugom

Poznanici Anđelka F. međutim napominju da je on mnogo patio za preminulom suprugom Slađanom, Tamarinom i Tanjinom majkom.



- Nije mogao da se pomiri sa njenom smrću. Patio je. Ćerke su mu, koliko znam, stalno pričale: "tata nađi neku ženu, budi sa njom, živi". Verovatno su želele da ima nekog pored sebe, što bi i njima olakšalo sve - priča Anđelkov poznanik.

Onda je jednog dana Anđelko došao i ćerki Tanji navodno rekao da je "našao ženu za sebe".

- Rekao joj je da je to njena tetka Katica, rođena sestra njene pokojne majke. Ovoj se to nije svidelo, ali... - dodaje sagovornik.

Kako kaže, ne zna da li su Katičina deca bila upoznata sa njenim izborom, ali napominje da je ona bila udata i sa tim suprugom živela je u Kaluđerici. Deca su joj inače, iz prvog braka, odsrasla su, a ima i unuke.

- Verovatno da su se deca bunila, ali mislim da je veći problem bilo to što su za tu, na izvestan način zabranjenu vezu, saznale tri Katičine i Slađanine sestre i brat. Nikome od njih se to nije nimalo svidelo. Koliko su bili protiv njih svedočli i to da su se Katica i Anđelko kradom viđali, kao deca, u Beogradu, Pančevu. Moguće je da im je sve to dojadilo pa su rešili da na ovaj ili onaj način prekinu agoniju - kaže Anđelkov prijatelj.

Meštani Dupljaje imaju samo reči hvale za Anđelka F. Kažu bio je zidar i to vredan.

- Bio je dobar, radan čovek. Pošten. Nije bančio, trošio pare u kafanama. Pouzdan. Nikad niko ne bi pomislio da može da uradi ovako nešto - kažu komšije.

Katicu su retrko viđali, a koliko su čuli Anđelko ju je u sredu, nekoliko sati pre tragedije dovezao kod sebe kući, gde ju je potom svirepo i ubio, pa sebi oduzeo život.

- Nikakvu buku nismo čuli tokom popodneva. Uveče su došle njene ćerke i ulicom se odzvanjao njihov plač - navode meštani Dupljaje.