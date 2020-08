"OVO ĆE NA MENI OSTAVITI PEČAT CELOG ŽIVOTA": Ispovest fizijatra iz Novog Pazara koji je spasao malog Grka (15)

Jasmin, koji se trenutno nalazi u svom rodnom gradu, bio je heroj prave drame koja se odigrala u međuzoni graničnog prelaza Horgoš 16. avgusta.

Jasmin Džogović oduševio je celu naciju nakon što se proširila vest da je ovaj fizijatar iz Novog Pazara spasao život petnaestogodišnjem Grku koji živi u Nemačkoj.

Jasmin, koji se trenutno nalazi u svom rodnom gradu, bio je heroj prave drame koja se odigrala u međuzoni graničnog prelaza Horgoš 16. avgusta.

Naime, u koloni vozila, u kojem je bio i sanitet u kojem se nalazio Jasmin, u jednom od automobila nalazili su se otac i sin (15) iz Grčke, koji su se sa odmora vraćali kući u Nemačku.

- Ovo će na meni ostaviti pečat celog života. Tek sam posle počeo da razmišljam o tome kako je bilo tom ocu kada se probudio iz sna i video da mu se dete guši, a ujedno i ambulantno vozilo koje je bilo baš ispred njega - kaže Jasmin.

Jasnim je bio sasvim smiren.

- Kada sam izašao iz saniteta i video o čemu se radi, da je dečak dobio epinapad, i da mu se ukočila vilica, cilj mi je bio samo da mu otvorim vilicu i izvučem jezik napolje. Boja lica već je počela da mu se menja, pogleda nije bilo, tada nije bilo mesta razmišljanju - priseća se on.

Vozač saniteta pritrčao je i Jasminu doneo torbu za reanimaciju.

- Izvukli smo dete napolje, stavili ga na asfalt i tu uradili reanimaciju. Potom smo našim sanitetskim vozilom prevezli dečaka do mađarskog graničnog prelaza. Gužva je bila ogromna, ali mi smo javili njihovim graničarima da nam treba njihov doktor i Hitna pomoć. Međutim, dok smo dečaka dovezli do prelaza, on je već bio u svesnom stanju - kaže ovaj hrabri čovek.

Roditelji dečaka našli su Jasmina sutradan na društvenim mrežama.

- Tek sutradan postali su svesni šta je moglo da se desi. Preko pograničnih službi, video nadzora, došli su do imena firme u kojoj radim i pronašli me. Dogovorili smo se ili da oni dođu u Novi Pazar, ili mi u Nemačku, pa ko prvi bude putovao - rekao je on.

Jasmin već 11 godina radio kao fizijatar FK Novi Pazar, a transportovao je tokom epidemije mnoge pacijente koji su imali koronu iz svog grada koji je bio pravo žarište.