UKLJUČIO KAMERU NA TELEFONU I UŽIVO NA FEJSU EMITOVAO SVAĐU I UBISTVO! Kragujevčanin ubio ženinog ljubavnika pred detetom

Kragujevčaninu Draganu B. (55) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je u noći između srede i četvrtka ubio Zorana Tošovića (52) u njegovoj kući u selu Čestin u okolini Knića.Sumnja se da je Dragan B. deo zločina prenosio uživo na Fejsbuku.

- Kad je došao kod žrtve kući, navodno je uključio kameru na telefonu i snimao svađu. Nju je emitovao uživo na Fejsu, ali sam čin ubistva nije - kažu prijatelji uhapšenog, koji tvrde da su taj snimak gledali.

Zario mu nož u glavu

Sumnja se da je zločin izazvao ljubavni trougao u kome su živeli ubijeni Tošović, osumnjičeni Dragan B. i njegova bivša žena Dragana, koja je poslednjih godinu dana živela sa ubijenim, ali se istovremeno vraćala i Draganu B.

- Dragan je oko dva sata iza ponoći, u društvu maloletnog pastorka (15), Draganinog sina, došao do Tošovićeve kuće. Tu se se posvađali i potukli, a onda je Dragan zgrabio nož i više puta ga zario suparniku u glavu i telo. Čovek je odmah umro - kaže izvor i dodaje da je Dragan B. odmah pozvao policiju i rekao šta je uradio, a zatim mirno sačekao patrolu.Prema rečima izvora, Tošović i bivša žena uhapšenog upoznali su se pre godinu dana preko Fejsbuka.

- Ona je došla iz Kragujevca da živi sa Zoranom, ali im ljubav nije cvetala. Svađali su se, prijavljivali jedno drugo policiji, pa su na kraju oboje dobili zabranu bliskog kontakta. Dragana je nekoliko puta odlazila od Zorana, vraćala se bivšem, i obrnuto. Ona je definitivno napustila Zorana početkom jula, ali su njihovi kontakti ipak nastavljeni - priča izvor i dodaje:

- Tošović je nedavno prijavio da ga Dragana i Dragan stalno uznemiravaju SMS porukama i preko Fejsa.

Meštani Čestina kažu da je ubijeni Zoran bio duša od čoveka, kao i da je mnogo propatio u životu. - Zrno sreće nije imao. Majka mu se ubila, otac umro, a morao je da brine o sestri koja je psihijatrijski bolesnik. Naporno je radio od jutra do mraka, nadničio je kod seoskih domaćina. Živeo je pre s divnom ženom, koja je, nažalost, umrla od raka. Patio je za njom, a onda se preko Fejsa upoznao sa Draganom - ispričao je meštanin.

Snaći će ga zlo

Vida Stojanović, prva komšinica ubijenog, kaže da je znala da će Zorana da snađe neko zlo.

- Čim se uhvatio ove Dragane, znala sam šta će da bude. Govorila sam mu, upozoravala ga da je ne pušta više u kuću, ali nije slušao. Izbegavala sam svaki kontakt sa njom. Šta ja ima da pričam sa ženom bekrijčinom - priča Vida. Kako kaže, prethodne noći nije čula svađu.

- Spavala sam, kad vidim ispred kapije policijska i pogrebna kola. Ma, odmah mi je bilo jasno da sa Zoranom nešto nije dobro - kaže komšinica.

PRIJATELJI TRAGIČNA FIGURA

Prijatelji uhapšenog kažu da je on „težak čovek“. - U dubini duše je dobar čovek, ali je veoma nesrećan. Godinama ima problem sa alkoholom. Taman kad izgleda da će da se sredi, on ponovo potone. S porodicom je u lošim odnosima, brat ga je čak i izbacio iz stana. On je tragična figura, ovo nikako nije smelo da se desi - kaže prijatelj Dragana B.