Nestao Slaviša (42) iz Obrenovca, bez dokumenata i telefona: "Javio se majci, rekao da ide da prošeta"

Slaviša Đokić (42) iz Gaja kod Obrenovca nestao je 27. avgusta u podne.

Kako smo saznali od njegovog brata Ljubiše, nestali muškarac rekao je da ide u šetnju.

- Samo se javio majci, rekao da prošeta i nema ga više - kazao je za Telegraf.rs.

Kako nam je objasnio, njegov brat je izašao bez dokumenata. Slučaj su prijavili policiji i ne znaju u kom je pravcu otišao.

- On je psihički bolesnik, ali je miran, stabilan, pod terapijom. Do sada to nije radio. Sa sobom ništa nije poneo, ni zdravstvenu knjižicu niti ličnu kartu, telefon ne koristi - kazao je.

Fotografija koja se našla u apelu sa društvenih mreža nastala je u mlađim danima, pred vojsku.

U danu nestanka nosio je krem majicu na prugice, teget farmerke i braon obuću. Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj 0628865854.