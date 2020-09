MAJKA GLEDALA KAKO JOJ SIN NESTAJE PRED OČIMA! Detalji tragedije u Sremskoj Mitrovici u kojoj je poginuo mali Strahinja (7)

Strahinja Jugović (7), koga je u nedelju udario voz u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici, preminuo je juče u Dečjoj klinici u Tiršovoj.

Strahinja je, kako mediji prenose, nedavno dobio od dede veći bicikl i brzo naučio da ga vozi bez pomoćnih točkova, a stradao je jer mu je najverovatnije voz zakačio deo bicikla na pružnom prelazu.

Bio s majkom

Očajne komšije i rođaci iz naselja Mala Bosna kažu da postoji nekoliko verzija kako je mali Strahinja stradao na, inače, jednom od najbolje obezbeđenih pružnih prelaza u Srbiji. Ono što se sigurno zna jeste da je trenutku nesreće dečak bio na biciklu, a pored njega je bila njegova majka s bratom, koji ima godinu i po dana.

- Jedan voz je prošao, dečak je krenuo biciklom pored majke, ali je ubrzo s druge strane naišao i drugi voz, koji je zakačio bicikl i odbacio ga nekoliko metara dalje - rekao je jedan od komšija s kojim smo juče razgovarali. On je dodao da je ubrzo potom video majku koja je bila potpuno van sebe.

Pružni prelaz: Prolaze ispod rampe Pružni prelaz na kome se desila nesreća ima rampu, ali i deo koji je namenjen pešacima i biciklistima. - Pešaci i biciklisti mogu da prođu kada voz prođe ili pre nego što stigne, što se često dešava - kaže nam jedan od meštana. On dodaje da ova rampa, zbog još jedne pruge koja je industrijska i nema svoju rampu, bude spuštena i po pola sata: - Meštani to znaju i vrlo često prelaze iako je rampa spuštena.

- Bila je u takvom šoku da ništa nije pričala. S njom je bila i devojčica od osam godina i mlađi sin. Gurala je kolica izbezumljena od bola - kaže komšija. Drugi kažu da je i majka bila na biciklu i da je u korpi vozila mlađeg sina. - Rampa je bila spuštena, ali deo za pešake i bicikliste nema rampu. Stajali su i čekali da voz prođe.

Dečaka su reanimirali na mestu nesreće, a kako sam čula, srce mu je pet puta prestajalo da radi. Uspeli su da ga povrate i hitno ga prevezli u Beograd - rekla je komšinica. Meštani pričaju i da je mališan bio preblizu pruge i da ga je potisak vazduha od voza odbacio jer je mali. Ipak, šta se tačno desilo i kako je došlo do ove jezive tragedije, biće utvrđeno istragom, koja je u toku.

Završio prvi razred

Komšije za mališana i njegove roditelje imaju samo reči hvale.

- On je bio naš mali anđeo. Prepametan i hiperaktivan. Trebalo je da krene u drugi razred. Nedavno nam se pohvalio da mu je deda kupio veći bicikl jer je do tada vozio na tri točka. A koliko je bio pametan, govori i to da je brzo sam naučio da ga vozi - priča uplakana komšinica.

Kako nam je ona objasnila, majka mališana radi kao vaspitačica, a otac je trener.

- Videla sam je i ne znam šta da joj kažem. Čula sam juče da je rekla da je mali u teškom stanju...Svi smo se nadali da će se izvući. Strahinjini roditelji su sada u Beogradu - kaže uplakana žena.