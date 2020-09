NASTAVLJA SE SUĐENJE ZA ZLOČIN KOJI JE CELU SRBIJU DIGAO NA NOGE! Malčanski berberin skriven stigao u niški sud

Jovanović je uhapšen 5. januara, na groblju u rodnom selu Malča, nakon 17 dana policijske potrage za njim.

Suđenje Malčanskom berberinu Ninoslavu Jovanoviću, optuženom za zlostavljanje i otmicu devojčice, nastavljeno je danas u Višem sudu u Nišu.Jovanović je i ovaj put u sud ušao skriven od očiju javnosti.

Podsetimo, na prethodnom ročištu saslušani su veštaci neuropsihijatrijske struke s obzirom na to da Ninoslav Jovanović osporava njihov pisani nalaz i mišljenje kojima je proglašen uračunljivim, a samim tim odgovornim za zlostavljanje deteta zbog čega mu preti doživotna kazna.

Suđenje je radi zaštite interesa maloletnika zatvoreno za javnost, a kako je nakon izlaska iz sudnice posvedočila majka oštećene devojčice, Jovanović je tog dana ispitivao veštake.

- Znamo samo da je uračunljiv. Da je proglašen kao uračunljiva osoba - rekla je devojčicina majka Aleksandra novinarima.

Dodala je da je tražio sva moguća prava. Aleksandra je rekla da nije u stanju priče, da je pola čula, pola nije.Na pitanje kakav je to čovek koji se nije izvinio, a pokušava da se izvuče od kazne majka žrtve odgovara : "Bez duše". Inače, jo ranije Jovanović je na sudu priznao krivicu, ali i tvrdio da mu je svest pomućena.

Uhapšen nakon 17 dana potrage

On je uhapšen 5. januara, na groblju u rodnom selu Malča, nakon 17 dana policijske potrage za njim. On je, kako se sumnja, 20. decembra, u selu Suvi Do presreo devojčicu na putu do škole i oteo je. Ona je u međuvremenu pronađena, nakon 10 dana potrage u selu Pasjača u jednoj vikendici.

Jovanović je ranije u dva navrata bio osuđivan za silovanje na 10 i 12 i po godina zatvora, koje je izdržao.Inače, M.K. koju je 10 dana držao zatočenu nakon otmice, pronađena je 29. decembra u selu Pasjača u velikoj policijskoj potrazi. Devojčica je bila ošišana sa modricama po telu i smeštena u Klinički centar u Nišu radi oporavka.