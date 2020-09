PO MALENU TARU U PORODILIŠTE DOŠLA PORODICA U CRNINI! Majka preminule porodilje kaže da je DRAGANA PREDOSETILA SVOJU SMRT!

Boris Savić suprug porodilje (34) koja je u niškom Kliničkom centru preminula 24. avgusta jer je iskrvarila posle porođaja, juče je doveo kući ćerkicu Taru, kako je beba dobila ime po želji starije sestre Jane (11).

Brigu o detetu, umesto majke Dragane, preuzela je Jovana Kusmuk, Borisova sestra, a od bebice se nije odvajala ni Lalica Zlatković, majka pokojnice.

Dragana je umrla nakon što je na svet donela devojčicu tešku 2.100 grama i dugačku 48 centimetara. Navode lekara da je beba rođena u tridesetčetvrtoj nedelji, Boris demantuje i tvrdi da je Draganin termin porođaja bio 1. septembar.

- Bila je trudna 38 nedelja i šest dana... U ponedeljak sam bio u bolnici, organizovao preuzimanje deteta kada mi je rečeno da treba da potpišem medicinsku dokumentaciju o Draganinoj smrti. Kada sam video da piše da je trudnoća bila stara 34 nedelje, odbio sam da potpišem taj papir, pa su bili prinuđeni da promene ovaj podatak u dokumentaciji – priča Boris.

Kaže da je čitava porodica jedva čekala da beba stigne kući.

- Šta da kažem, izgubio sam jedno drago biće, a drugo doveo kući. Emocije su mi neopisive, pogled na bebu me čini najsrećnijim čovekom na svetu, a svest da Draganu više nikada videti neću, najtužnijim. Brojali smo dane do Tarinog dolaska kući, čini mi se da je najnestrpljivija bila Jana, koja me je neprestano pitala kada će videti sestricu. Svi smo se okupili oko nje, ona je sada centar našeg sveta, smisao mog života... Pokušaćemo da joj nadoknadimo sve ono što joj majka neće pružiti – kazuje Boris.

Kraj bebinog kreveca smenjivale su se Jovana i Lalica budno nadzirući novorođenče koje je mirno spavalo, kao da je znalo da je najzad među onima koji je najviše vole.

- Tuga je neopisiva, naše Gage više nema, ali danas, kada nam je Tara došla, nekako nam je lakše. Nadali smo se da ćemo ih dovesti zajedno, ali Gaga više nikad neće doći kući. Teško ćemo se oporaviti od takvog gubitka, ali moramo da budemo snažni zbog Tare, da pokušamo da joj nadoknadimo majčinu ljubav – priča Jovana.

Draganina majka Lalica teško savladava suze dok se priseća poslednjeg susreta sa ćerkom.

- Imala je neki predosećaj, kazala je: 'Idem na porođaj, neću se živa vratiti kući'. To je ponovila i kada sam je videla zadnji put, došla je kod nas da uzme neke stvari i na rastanku je rekla da oseća da više nikada neće doći. Bila je u velikom strahu, slutila je da će joj se nešto na porođaju desiti. Brinula sam zbog njenih reči, a opet znala sam da je zdrava, ma nije je nikad glava zabolela – priča ožalošćena majka.

Kaže da mnogo žali što se sa njom nije čula pre smrti.

- Čuvala sam unuče od druge ćerke, ona mi je i saopštila najcrnje vesti. Kazala mi je: 'Mama, trebaće ti lekovi za smirenje'. Pitala sam: 'Da nije korona uhvatila Gagu i bebu? Ona kaže: 'Nije, gore je od toga, Gage više nema!' Momentalno sam se srušila na klupu i od tada me tuga ne napušta – priča Lalica.

Nesrećna žena objašnjava da je Draganina smrt, treća koja je ju zadesila za poslednje tri godine.

- Umrla mi je majka, ajde, ona je doživela 85 godina, ali prošle godine mi je preminulo i dvomesečno unuče od starije ćerke, a sada i Dragana. Srce će mi pući, a naročito me boli što nemamo odgovor šta joj se desilo – kazuje Lalica.

Porodica porodilje čeka obducentski nalaz sa Zavoda za sudsku medicinu koji bi trebalo da razreši misteriju smrti mlade žene. Bojan Lukić, direktor niškog GAK –a, nakon smrti porodilje izjavio je da je u bolnicu stigla zdrava.

- Izgledalo je da je i sa majkom sve u redu, ali dva, tri sata kasnije uočili smo problem sa zgrušavanjem krvi. Cele noći smo se borili za njen život, bio sam u toj ekipi lekara, ali nažalost, završilo se loše. I nama je enigma, zbog čega se to dogodilo. Nakon što se završi obdukcija, komisija za proveru stručnog rada daće svoje mišljenje o svemu što se desilo – kazao je Lukić.