OTKRILI NOVE DETALJE - OBRT U SLUČAJU KOJI ŠOKIRA SRBIJU! U selu kod Ivanjice progovorili o dečaku kog strina optužuje da je silovao nju i ovcu

Meštani sela iz okoline Ivanjice ne veruju u priču B. K. (56) da ju je silovao njen bratanac star 13 godina.

Oni su ubeđeni da je B. K. izmislila celu priču kako bi napakostila porodici dečaka, koja se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji, pa zbog toga primaju pomoć.

- Ne verujem da je taj mali silovao strinu i njene ovce. Ma, on i ne zna šta je s*ks! Moje unuke se igraju i druže s njim. On je na nivou deteta i celo selo misli da je to strina izmislila iz ljubomore jer im opština pomaže. Nervira me što još nema odgovora nadležnih kako bi se skinula ljaga s tog deteta - priča D. P, predsednik lokalne mesne zajednice iz okoline Ivanjice, gde se navodno dogodilo silovanje.

Meštani sela tvrde da tinejdžer, koji u novembru treba da napuni 14 godina, nije ni svestan za šta je osumnjičen.

- Ovo selo je do dolaska B. K. jelo iz jedne kašike, eto kakvi smo bili. Po njenom dolasku krenule su svađe. Svi smo svedoci da je strina vukla dečaka svuda sa sobom. U šumu nije htela bez njega jer je on poznaje bolje od ikoga. A sad odjednom priča da je spopada i da ju je silovao. Dečak je mršav, neuhranjen, sirotinja prava, nejak, dok je strina jaka i zrela žena. Koliko mislim da je to tačno, govori činjenica da mi se unuke s njim druže i igraju - rekao je D. P.

- Da li je bilo nečeg ne znam, ali nadam se da će to što pre da se utvrdi zbog malog. Niko s njim nije imao problema, a on sve u selu sluša i radi kako mu kažu. Tako je i pomagao strini jer je ona to tražila. A ona sad priča kako joj je virio kroz prozor kupatila, a mene zanima kako je to uspeo jer je ono na spratu - rekao je D. P.

On navodi da je policija bila u selu i obavila uviđaj, nakon što je B. K. prijavila silovanje i obavila razgovor sa dečakom.

- Što se tiče njene priče da naskače na ovce, smatram da je to čista glupost. On je na nivou malog deteta i njemu treba pomoći, što i svi iz okoline radimo - rekao je D. P.

Podsetimo, javnost u Srbiji uznemirila je ispovest žene koju su objavili beogradski mediji, u kojoj žena iznosi šokantne i bizarne detalje napastvovanja koje je navodno preživela.Ona je detaljno ispričala svoje iskustvo sa dečakom, da sa njim ima probleme duži vremenski period ali da su ona i njen suprug to tolerisali jer dečak ima tešku sudbinu.