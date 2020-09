DETALJI BRUTALNE LIKVIDACIJE: Strahinja je ubijen OVIM JAKIM eksplozivom, a ubica je za manje od 20 sekudni završio posao!

Izvori iz istrage otkrivaju detalje eksplozije u kojoj je ubijen Strahinja Stojanović (30) kada je njegov džip BMW X5 raznet sa koligram i po vojnog eksploziva pentrit P 500.

Pod džip Strahinje Stojanovića (30) podmetnut plastični eksploziv pentrit P-500, velike razorne moći. Pentrit proizvode vojne namenske industrije kod nas i u svetu, oblikuje se kao plastelin i lako se švercuje preko granice

Ovaj plastični eksploziv, velike razorne moći, proizvode vojne namenske industrije kod nas i u svetu. Pentrit se oblikuje kao plastelin, nije skup na crnom tržištu i lako se švercuje preko granice.

Izvor iz istrage kaže da je eksploziv postavljen ispod Strahinjinog džipa, a aktiviran je daljinski, najverovatnije mobilnim telefonom.

"U toku uviđaja pronađeni su ostaci pentrita i oni su prosleđeni na veštačenje. Samo je neko izuzetno stručan mogao da pripremi eksploziv, ali on se podmeće pod vozilo lako i brzo. Za to je potrebno možda dvadesetak sekundi. Ubica je sigurno pratio Strahinju da se uveri da je on u džipu. Aktivirao je bombu iz blizine i zatim je pobegao," objasnio je izvor.

Govoreći o pentritu koji je ubio Stojanovića, izvor kaže da je reč o jednom od najjačih eksploziva, sudeći po količini energije koju oslobađa prilikom detonacije.

Eksplozija na Novom Beogradu

"Samo sedam kilograma ovog eksploziva dovoljno je da sruši celu zgradu. Uglavnom se koristi u vojne svrhe, a kriminalci dolaze do njega tako što ga ukradu iz vojnih fabrika. Pentrit se, inače, lako oblikuje, kao testo ili plastelin, pa ga je lako sakriti u cipelu ili pod odeću kad se švercuje preko granice. Detektor metala ne može da ga registruje, jer nema metalnih opiljaka. Na svetskom tržištu kilogram pentrita u kristalu može da se kupi za oko šest evra po kilogramu, a kad je prerađen u plastični eksploziv, košta oko 30 evra," kazao je izvor.

Stojanović je likvidiran u nedelju u stravičnoj eksploziji bombe podmetnute pod njegov džip BMW X5 u Ulici omladinskih brigada na Novom Beogradu. U tom džipu bila je i njegova devojka iz Kolumbije Sonja Suarez Gomez (45), koja je samo lakše povređena.

Stojanović je i ranije bio na meti ubica, a 2019. čudom je preživeo eksploziju bombe podmetnute pod njegov džip u naselju Galenika. Tad je teško povređena njegova tadašnja devojka iz Španije, bivša misica Olac Bilbao Gonzales (22). I pored toga, Strahinja, po svemu sudeći, nije strahovao za svoj život. Nije nosio pancir, džip BMW X5 mu nije bio blindiran, a njegova devojka iz Kolumbije je na društvenim mrežama često objavljivala kuda se kreću i putuju, pa ih je bilo lako pratiti.

Strahinja je u medijima povezivan sa braćom Branislavom i Slobodanom Šaranović iz Crne Gore, koji su likvidirani u brutalnom mafijaškom ratu koji besni između crnogorskih klanova.

On se kao svedok pojavljivao i na suđenju u slučaju ubistva Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, koji je godinama bio u ratu sa Šaranovićima. Takođe, Strahinjino ime dovođeno je i u vezu sa likvidacijom poznatog beogradskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, braniocem Luke Bojovića i Filipa Koraća, ali on nikad nije odgovarao na sudu za to.

Sahranjen je u sredu na Novom bežanijskom groblju.