JEZIVO OTKRIĆE KOD ZAJEČARA! Alpinisti NAIŠLI NA AKTIVNOSTI SEKTE: Kroz lobanju poboden kolac, a kada su ušli u pećinu zatekli su HOROR!

Dva planinara u brdima kraj Zaječara naišli na šuplju stenu punu razbacanih ljudskih kostiju, sumnja se da je u pitaju obredni ritual vudu magije.

Planinar Jovan Cvetković i njegov drug istraživanjem nepristupačnog terena u blizini sela Prlita, na desetak kilometara od Zaječara, 13. septembra zatekli su užasan prizor ispred pećine - ljudsku lobanju i kost pobodene na štap! Bez dileme su ušli unutra, gde su naišli na gomilu ljudskih kostiju.

- Upečatljive su dve kompletne lobanje i još jedan fragment lobanje u pećini. Najmanje su bile tri lobanje. Ne znam za ostale kosti, laik sam, ali su lobanje prepoznatljive - kaže Cvetković.

Dodaje da se po ostacima vatre videlo da je neko nedavno bio u pećini, iako se do nje teško dolazi. Dan nakon što je slučaj prijavio policiji, Cvetković je ekipu forenzičara odveo do mesta otkrića.

Scena obreda

- Najbizarnije je što su lobanja i neki deo tela, mislim karlice, bili zakačeni na štap, koji je bio poboden u zemlju. Neko se zabavljao ili radio neke obrede. Forenzičari su uradili sve ono što je trebalo da urade, slikali, postavili brojeve, pokupili kosti u vreću - objašnjava nam pronalazač.

Jedan od najpoznatijih srpskih sektologa Dimitrije Pastuović za Kurir kaže da, prema opisu očevidaca, koji su videli kosti okačene na štapu, i fotografija do kojih je došao naš list, sve ukazuje na to da je reč o ritualu koji obavlja sekta Kvimbanda:

- Ovo jeste crnomagijski ritual, to liči na Kvimbandu, ono što nazivaju vudu magija. Postoji mogućnost i da su kosti iskopane iz nečijeg groba i prenete tu. Ako su kosti donesene, to je ono što radi Kvimbanda, to je dizanje mrtvih, nekromanija. Oni na sličan način reaguju, prave slične rituale i prizivaju dušu umrlog, uz obavezno žrtvovanje. Treba videti da li je pronađena neka životinja ili nešto slično na mestu gde su pronađeni ljudski ostaci.

Arheolog i istraživač skeletnih ostataka sa velikog broja arheoloških lokaliteta dr Sofija Stefanović kaže za Kurir da je važno da građani prijave ovakva nalazišta Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

- Na osnovu fotografija se vidi da su to ljudske kosti, vide se dve središnje kosti u karlici, to su ostaci najmanje dve individue. Ovde nije reč o sahranjenim ljudima, ovo nisu grobovi, ovo su razbacane kosti. Pošto su sva meka tkiva već istrulila, jasno je da je to nešto starije što bi bilo dragoceno i za Zavod. Ne može se naslutiti koji period je u pitanju, to će pokazati analiza, ali očigledno je da su se sva meka tkiva raspala, a to ne može da se desi za brže od deset godina - ocenila je Stefanovićeva.

Iz zaječarske policije su poručili za Kurir da su obavili uviđaj, prikupili dokazni materijal i slučaj predali Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, iz koga navode da još prikupljaju informacije.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić za Kurir ističe da, prema njegovim saznanjima iz policije, nisu našli nikakvu osnovu za pokretanje nekog daljeg postupka:

- Forenzičari su utvrdili da su kosti stare preko sto godina i da nisu od većeg arheološkog značaja. Pretpostavljaju da su iz perioda Prvog svetskog rata. Nema nikakvih prijava iz tog perioda da je izvršen neki zločin.