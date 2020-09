NOVI DETAJI ISTRAGE - UBICA STOJANOVIĆU OSAM KILOMETARA "DISAO ZA VRATOM"! Čekao idealan trenutak da DETONIRA BOMBU

Ubica, koji je preko daljinskog upravljača, u nedelju 13. septembra, detonirao bombu postavljenu ispod džipa BMW X5 Strahinje Stojanovića, pratio je njegovo vozilo 8 kilometara pre nego što je pritisnuo dugme i ubio ga.

Stojanović, koji iza sebe ima debeo dosije, je kobnog dana oko podneva krenuo iz svog stana na Galenici ka Novom Beogradu. U tom trenutku sa njim je bila njegova devojka, Kolumbijka Sonja Suarez Gonzales (45) od koje se poslednjih meseci gotovo nije razdvajao i koja je u boravila u njegovom stanu na Galenici u Beogradu od marta ove godine.

Kako je ispričala u saslušanju u policiji, kobnog dana krenuli su na ušće na Novom Beogradu kako bi gledali auto-trke i sve je delovalo normalno, bez ikakve naznake šta će se samo nekoliko minuta kasnije dogoditi.

Kako se sumnja, ubica je eksplozivnu napravu velike razorne moći, ali precizno usmerene, ispod Stojanovićevog vozila najverovatnije postavio u toku noći između subote i nedelje.Međutim, kako je istraga pokazala, eksplozivna naprava je morala biti aktivirana daljinskim upravljačem, pa je jasno da je ubica Stojanovićevo vozilo pratio 8 kilometara pre nego što je detonirao bombu.

Policija je skinula snimke sa svih ulica kojima je Stojanović kobnog dana prošao kako bi pokušali da identifikuju ubicu.

Sasvim je sigurno da se ubica odlučio da prati Stojanovića i uveri se da je definitivno on u vozilu i jer je pre dve godine, kada je neko pokušao da ga likvidira na identičan način, Strahinja Stojanović u poslednjem trenutku izašao iz "audija" ispod kog je bila postavljena bomba i izbegao smrt, dok je teško povređena njegova tadašnja devojka, inače bivša misica Marbelje Olatz Bilbao.

Prvi rezultati istrage pokazuju da je u oba napada na Strahinju korišćen isti eksploziv, što najverovatnije znači da je prvi put pokušala da ga likvidira ista ekipa, koja ovaj put ništa nije prepustila slučaju, pa je bombu detonirala tek kada su bili sigurni da je Stojanović u vozilu. Nije isključeno i da je ubica vodio računa da ne ubije nikoga više te zato nije aktivirao bombu nekoliko minuta ranije.

Stravična eksplozija odjeknula je u nedelju u podne u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu taman kada je BMW X5 skrenuo u ulicu. Mnogobrojni svedoci eksplozije ostali su šokirani i ispričali su da su mislili da zidovi oko njih padaju dok nisu shvatili šta se dogodilo. Nakon toga ugledali su raznet BMW na kolovozu, a onda su čuli i ženu kako vrišti i nekoga doziva.

Na lice mesta ubrzo su stigle brojne ekipe policije, vatrogasaca i Hitna pomoć. Policija je odmah blokirala ulicu i udaljila sve prolaznike s lica mesta, dok su lekari pokušali da pomognu Stojanoviću koji je u tom trenutku još davao znake života, iako je u eksploziji ostao bez obe noge.Sonja Suarez Gonzales sve vreme je bila kraj Stojanovića, držala mu glavu i plakala dok je izdisao nasred ulice.

Ko je Stojanović?

Stojanović je široj javnosti postao poznat 2013. godine kada se pričalo da je on te godine na Galenici ranio svog kuma, Miloša Vidakovića. Iako je znao ko ga je ranio, Vidaković policiji nije želeo da otkrije Kada je 2. jula iste godine Vidaković ubijen u Budvi, naočigled nekoliko stotina svedoka, Stojanović je pominjan kao nalogodavac tog zločina. On za ovo delo, međutim, nije bio osuđen. Likvidaciju je priznao Miloš Vojnović, koji je rekao da je nalogodavac bio Branislav Šaranović. Vojinović je međutim ispričao da se mesec dana pre nego što će ubiti svoju metu krio u Stojanovićevom stanu u Budvi. Ova izjava je potvrđena i u optužnici se navodi da su u navedenom stanu pronađeni DNK tragovi Strahinje Stojanovića.

Vidaković je pred sudom ispričao i da je Stojanović u Crnu Goru 2013. godine došao sa zadatkom da ubije Luku Đurovića, inače nekadašnjeg bliskog saradnika Luke Bojovića.

Na kraju je za učešće u toj likvidaciji, ali i u ubistvu Nikole Bojovića, mlađeg brata Luke Bojovića, osuđen Strahinjin prijatelj Slaviša Novaković koji je još u bekstvu. Novaković se pominje i kao jedan od učesnika u egzekuciji Radeta Rakonjca, bliskog prijatelja Bojovića.Strahinjin otac likvidiran je krajem septembra 2015. godine u naselju Galenika, a za ovaj zločin među osumnjičenima bio je i sam Stojanović!Ubrzo nakon toga Strahinja Stojanović se povukao i neko vreme se o njemu nije znalo ništa.

Par godina kasnije za njim je bila raspisana poternica zbog izazivanja opšte opasnosti. Uhapšen je u Holandiji i izručen Srbiji, a i iz zatvora je izašao u aprilu 2018. godine.Nekoliko meseci nakon toga pod njegov automobil postavljena je bomba, ali je detonirana u trenutku kada je on izašao iz vozila jer je u stanu zaboravio mobilni telefon. U eksploziji je povrđena njegova tadašnja devojka, misica Olatz Bilbao.

Stojanović ni tada nije poželeo da se povuče iz kriminalnog miljea, već je ubrzo bio osumnjičen da je povezan sa likvidacijom poznatog beogradskog advokata Miše Ognjanovića, inače tadašnjeg branioca Luke Bojovića. Navodno, Ognjanović je više puta pomenuo da ga Stojanović i još jedan mladić mesecima prate. On je zbog ovih navoda saslušan, ali nikada nije uhapšen.Nakon toga Stojanović je mnogo vremena provodio van granica Srbije. 2019. godine u Španiji je upoznao Kolumbijsku Sonju Suarez Gonzalez i sa njom uplovio u vezu. Gotovo godinu dana njih dvoje su putovali po svetu, a ona je sve to objavljivana na društvenim mrežama.Početkom godine došli su u Srbiju, obilazili Zlatibor i Kopaonik, a Sonja je sve to objavljivana na društvenim mrežama, uključujući Strahinjine slike i tačne lokacije njihovog mesta boravka i, najverovatnije upravo time otkrila ubicama gde se Stojanović nalazi.

Ona je policajcima ispričala samo da su njih dvoje mesecima putovali, obilazili restorane i zajedno trenirali.Njoj je zabranjeno da napusti Srbiju dok se istraga ne završi, a mnogima je sumnjivo i njeno ponašanje na društvenim mrežama nakon tragedije gde je komentarisala prijateljici slike, i objavljivala citate i klipove koji govore o ljudskoj duši.