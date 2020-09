PRETUKAO MALOLETNIKA (16) KOJI MU JE VREĐAO ĆERKU (10): Evo koliku je kaznu dobio otac iz Velikog Gradišta

A.Đ. (39) iz Velikog Gradišta pravosnažno je osuđen pred Osnovnim sudom na osam meseci kućnog zatvora, zbog nasilničkog ponašanja prema maloletnom D.M. (16).

Njemu je izrečena i mera zabrane prilaska maloletniku na manje od sto metara u narednih godinu dana. Ova presuda doneta je na osnovu sporazuma o priznanju krivice, koju je osumnjičeni sklopio sa osnovnim javnim tužiocem.

Krivično delo za koje je osuđen, osumnjičeni je počinio 18. septembra ove godine, u gradskom parku u Velikom Gradištu. On se tada verbalno sukobio sa maloletnim D.M, a onda počeo i da ga šamara. Pošto ima oko 120 kilograma, a maloletnik je dosta sitniji od njega, šamarima ga je tri puta oborio na zemlju.

Parnica Po završetku postupka zbog nasilničkog ponašanja, Osnovni sud uputio je oštećenog maloletnika na parnicu radi ostvarivanja materijalne nadoknade za pretrpljene fizičke i duševne bolove.

Dok je ležao, on ga je i nekoliko puta šutnuo nogom. To su videli prolaznici i pozvali policiju, koja je napadača ubrzo uhapsila i odredila zadržavanje od 48 sati. Prilikom saslušanja kod tužioca, osumnjičeni je ispričao da je maloletnik veoma problematičnog ponašanja, da već dugo progoni, vređa i maltretira njegovu desetogodišnju ćerku.

On je to prijavljivao u nekoliko nadležnih službi, ali one nisu ništa preduzele. Pošto je devojčica bila u neprekidnom strahu, on je sa maloletnikom dogovorio susret u parku, kako bi ga ubedio da prekine sa maltretiranjem. Međutim, ovaj je tada krenuo da vređa i psuje i njega i njegovu ćerku, pa je osumnjičeni izgubio kontrolu i fizički ga napao.