JEZIVE PORUKE KOJE JE TRANSVESTIT SLAO ŽRTVI: Nastavljeno suđenje za BRUTALNO UBISTVO mladića M.R. (24)

Na današnjem suđenju transvestitu Goranu Abdulovu (36), koji je optužen da je 7. jula 2018. godine u Zemunu nožem nasmrt iskasapio studenta Marka Radovića (24) iz Bosne i Hercegovine, pregledane su sms poruke koje je Abdulov slao žrtvi.

Markov broj u Goranovom telefonu bio je memorisan pod imenom "Zlo sebično pakosno", a u sms-ovima je prikazano da se Abdulov više puta dopisivao sam sa sobom jer ga je tadašnji dečko ignorisao, ali i da je dolazio kod njega u stan nepozvan

Otkriven sadržaj dopisivanja transvestita i studenta na ročištu. Poruke su uglavnom perverzne, a evo šta je ubica pisao Marku:

- Potrudiću se da ti pošaljem 3.000 dinara da platiš kablovsku, dok ti tata ne pošalje da mi vratiš. Da ne kažeš da hoću da te kupim. Hvala ti što si mi dao da te ljubim i mazim po vratu, to sam mnogo želela. Mnogo te volim - napisao je transvestit Marku 19.avgusta 2017. godine.

Međutim, samo šest dana nakon toga usledila je poruka u kojoj se videlo da su zapali u probleme.

- Da li možeš da mi odblokiraš 069 broj da mogu da se javim sutra kada krenem kod tebe predveče i da mi odgovoriš, a ne stalno da me kuliraš i izbegavaš. Jovana - rekao mu je Goran i dodao "Ne znam zašto me stalno blokiraš. Ništa ti ne radim. Samo ti pošaljem poruku da kažem koliko te želim i koliko mi nedostaješ, a ti namerno kuliraš".

Istog prepodneva ga je pitao da dođe te večeri, ali je Marko odgovorio sa "Ne, ne".

- Nemam pare za sutra. Jedva sam odvojila večeras da dođem. Ja ću doći, pa makar čekala na pragu. Dolazim, a ti pokušaj da budeš kući i da me ne ispališ. Zovem te kada krenem - bio je očajan Goran, ali opet nije dobio odgovor, pa mu je javio i kada je ušao u autobus uz "Volim te".

Sudija je nakon toga doslovce pročitao i perverzije koje je transvestit uputio ubijenom Marku.

- Javiću ti kada uđem u 15 da kreneš. Kada bi me je*ao više puta, 2, 3, 4 puta to veče i sutradan još toliko puta, to veče bih otišla kući. Samo me, molim te, razumi. Potrebna mi je tvoja nežnost i pažnja, da budeš dobar kao kada si došao u Bg. Znam da sam pogrešila, oprosti mi. Nemoj da me povrediš i prijaviš. Zaista te mnogo volim - rekao je Abdulov Radoviću 27. avgusta 2017.

U aprilu 2018. godine, samo tri meseca pre ubistva uočeno je da problemi između ljubavnog para nisu rešeni.

- Ladno si opet pustio oglas 22.03.2018: "Ako ti treba neko da zaboraviš na probleme i uživaš, javi se". Svim kurvama pružaš se*s, samo meni nećeš. Ni kada te molim, ti nećeš. Đubre si samo prema meni. Koje tvoje učenje, to ne postoji. Samo meni to kažeš da bi ti dolazile ku*ve svaki dan ili ti kod njih. Đubre bezdušno pakosno - napisao je transvestit studentu 1. aprila 2018. godine, da bi mu istog dana poslao "Vidimo se sutra. Oko 19 sati ću krenuti, a ti pokušaj da me izbaciš da bi bio slobodan za sve ku*ve", iako mu Marko nije odgovarao.