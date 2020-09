EVO ŠTA SE DESILO NEKOLIKO MINUTA PRE UBISTVA: Detalji tragedije u Osečini - prišao je njegovoj ženi i postavio joj JEDNO PITANJE

Novosađanin Radovan S. (55), koji se sumnjiči da je u nedelju pre podne sa dva hica iz pištolja usmrtio Milovana M. (52) u selu Gunjaci kod Osečine, biće danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu.

Istraga tek treba da utvrdi zašto je zločin počinjen, ali po selu kruže glasine da bi motiv ubistva, navodno, mogla da bude - ljubomora.

Ubica se iz sela odvezao svojim automobilom "nisan", novosadskih registracija, policija ga je ubrzo pronašla u Osečini, u Ulici cara Lazara.

Prilikom hapšenja, nije pružao otpor, u automobilu je pronađen pištolj. Policajcima je na saslušanju, navodno, priznao da je počinio ubistvo.

- Ćerka ubijenog studirala je u Novom Sadu, i kada je nju posećivao, ubijeni je, navodno, upoznao Radovanu suprugu, sa njom je, malo pomalo, stupio u intimnu vezu, i ona se potom razvela. Priča se i da je sada pokojni Milovan obasipao poklonima, davao joj novac. Kada je Radovan sve to saznao, došao je u Gunjake, čvrsto rešen da se osveti. Čuli smo da je, navodno, kada je uhapšeni izjavio da smatra da mu je Milovan uništio život i brak i to je bio razlog da se odluči da ga ubije.U podgorskom selu Gunjaci, u kom se mnogi bave gajenjem maline, šokirani su ubistvom koje se dogodilo. Niko, kažu, nije mogao da pretpostavi da bi na njihovog komšiju neko mogao da digne ruku... - navode oni.

- Kad se pročulo da je Milovan ubijen, u prvi mah smo pomislili da to ima neke veze sa njegovim biznisom, da je možda neko, kome je ostao dužan za otkupljeno voće, potegao pištolj - kažu žitelji Gunjaka.

Prema njegovim rečima, ubrzo se, međutim, pročulo da ga je ubio čovek kome je on preoteo ženu i rasturio brak, a da li je to tačno, utvrdiće se na sudu...

- Kolaju priče da je ljubomora uzrok ubistva, jer je navodno Milovan rasturio brak tom čoveku iz Novog Sada - kažu žitelji sela Gunjaci.

Kada je Radovan S. došao u domaćinstvo Milovana M. i pitao njegovu suprugu gde joj je muž, ništa, kažu, nije slutilo da će se nekoliko minuta kasnije dogoditi tragedija.

Iznenadnog gosta žena je odvela u prizemlje kuće, a potom izašla iz prostorije. Ubrzo su se, međutim, začula dva hica, a Milovan je ostao na mestu mrtav.