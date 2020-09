NASTAVLJENO SUĐENJE ZA UBISTVO MALE LUNE: Potresne izjave strica i bivše devojke očuha koji je dete nasmrt pretukao

U Višem sudu u Negotinu danas je nastavljeno suđenje očuhu Zoranu Albiću (25) iz Prahova koji je optužen da je zverski ubio malu Lunu Firulović (2,5).

Na ročištu su saslušani Albićev stric, koji se isto zove i preziva kao on, i bivša devojka optuženog Mira B, koja se izjasnila da je i nju tukao. Okrivljeni se ponašao nekorektno, nekoliko puta je pokušao da utiče na svedoke.

Optužnica tereti Albića (24) da je u noći između 26. i 27. maja prošle godine brutalno do smrti tukao devojčicu Lunu (2,5), ćerku svoje nevenčane surpuge Vesne Firulović (24).

Prema navodima iz optužnice, on je, pošto se vratio iz grada u porodičnu kuću u Pragovu, razbijao tanjire i bacao stvari po kući, pri čemu je isekao jagodicu na palcu desne ruke. To je uznemirilo malenu Lunu, pa je dete počelo da plače. Albić je tražio od deteta da prestane da plače, međutim, Luna od straha nije mogla. On joj je, kako se navodi u optužnici, dva puta udario šamar. Izbacio je nevečnu sprugu i u kući ostao sam sa detetom.

Na detetovom telu obdukcijom je utvrđeno 39 ozbiljnih i teških povreda.

Advokat oštećene porodice Marko Stanković, koji ispred Fondacije Tijana Jurić zastupa porodicu oštećenih kazao je da je stric optuženog u jednom momentu pokušao da promeni svoj iskaz dat u tužilaštvu, ali je na kraju ipak ostao pri njemu. Pri svom iskazu iz tužilaštva, kako kaže, ostala je i Albićeva bivša devojka.

- Stric je najpre rekao da ostaje pri svom iskazu da je znao da ih je optuženi tukao, ali je onda pokušao da promeni da to nije video svojim očima. Sudsko veće je uočilo odmah da tu ima nepravilnosti odnosno nedoslednosti, pa je u tom pravcu i postavljalo potpitanja. Tako je na kraju svedok ostao pri onom starom iskazu, odnosno potvrdio je sve što je rekao u tužilaštvu - priča Stanković.

Svedok Mira B, bivša Albićeva devojka, koja je danas, takođe, svedočila, ostala je pri svom iskazu koja je dala u tužilaštvu.

- A to je da je on i ranije bio nasilan, da je nju lično tukao, da je poznato da je druge devojke tukao, da je umeo da popije, razbijao stvari po kući. Praktično, njihova svedočenja potvrđuju optužbu i sa tim u vezi, za nas je ovaj pretres bio uspešan - kaže on.

Suđenju je prisustvovao i Igor Jurić, a obojica su primetili da je Albić pokušao da utiče na današnje svedoke.

- Okrivljeni se ponašao nekorektno, u smislu da je nekoliko puta pokušao da utiče na svedoka, svog strica, nekim dobacivanjem. Uz dobacivanje i izvinjavanje sudu, kao da nešto hoće da kaže, pokušavao je da usmeri strica da promeni izjavu. Zato je on i pokušao da promeni iskaz - priča Stanković, a Jurić dodaje da je primetno oštro gledao i bivšu devojku.

Jurić dodaje da su pored novih utvrđenih činjenica i svedočenja sto odsto sigurni da Albić zavređuje najstrožu kaznu koju trenutno može da dobije.

- To je 40 godina zatvora - kaže on.

Na današnjem suđenju nisu se iz opravdanih razloga pojavila dvojica veštaka, koji se očekuju na sledećem glavnom pretersu.

Vesna Firulović, majka ubijene devojčice, koja je u početku tvrdila da je Luna pala sa neobezbeđene terase, pa čak i prikrivala Zorana, u oktobru prošle godine se nagodila sa Višim javnim tužilaštvom u Negotinu na kaznu od osam godina zatvora. To je ujedno i maksimalna kazna za krivično delo nepružanje pomoći nemoćnom licu, za koje se teretila. Izrečena joj je i mera zabrane izlaska iz roditeljskog doma i sa nanogicom čeka odlazak na izdržavanje kazne.

Obdukcija, koju su izvršili stručnjaci Zavoda za sudsku medicinu iz Niša, odbacila je mogućnost da je devojčica pala sa neobezbeđene terase u Ulici 30. septembar u Prahovu u kojoj je živela mesec i po sa majkom i Zoranom.

Dete je imalo višestruke povrede glave i temena i prelome nadlaktice.

Naredno ročište zakazano je za 21. oktobar.