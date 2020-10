SEKLA MI JE POLNI ORGAN I OPTUŽILA ME DA SAM LJUBAVNIK NJENOG MUŽA! Igor iz Jagodine ispričao SVE O JEZIVOJ TORTURI koju je preživeo

Vezali su me, maltretirali, sekli i mokrili po meni, pretili su mi smrću, kaže Igor S., kog su oteli Darija C. V. i njen prijatelj Dragan K.

"Oteli su me iz kuće, maltretirali i terali da priznam da sam bio u ljubavnoj vezi s Darijinim mužem! Mokrili su po meni, hteli su da mi iseku polni organ, a isekli su me po telu!", kaže Igor S. (37) iz okoline Jagodine, koji je pretrpeo pravu torturu pre nekoliko dana, kada ga je otela Darija C. V. (40) i njen prijatelj Dragan K. (43).

Naime, žena je sumnjala da je Igor navodno bio u seksualnoj vezi s njenim suprugom, a ovo dvoje uhapšeni su zbog sumnje da su oteli nesrećnog čoveka, odveli ga u kuću u kojoj su ga tukli, vezivali i sekli nožem.

Neviđena tortura

" Upali su u kuću i izvukli me napolje, pa su me odveli u neku kuću. Tu je počela neviđena tortura, tokom koje su sve vreme tražili od mene da priznam da sam s Darijinim mužem bio u vezi. Iako sam homoseksualac, tvrdio sam da nemam nikakve veze s njenim mužem, koji je inače Španac, i da sam ga samo dva puta slučajno sreo. Oni su insistirali da sve priznam kako bi Darija dobila dvoje dece koje u braku ima sa suprugom. Naime, oni vode spor, pa su im deca oduzeta", priča nesrećni Igor:

" Kako sam sve vreme odbijao da priznam, oni su počeli da me zverski muče. Vezali su me i okrenuli naopačke. Tukli su me, sekli su me, mokrili po meni, sekli su mi kožicu na polnom organu i pretili su da će ga iseći. Kako je stravična tortura stajala satima, na kraju sam priznao da smo bili intimni, a oni su sve to snimili mobilnim telefonom. Uplašio sam se da će me ubiti, pa sam zato priznao! I dalje sam u šoku, plašim se za svoj život, ni sam ne mogu da verujem šta mi se sve desilo", kaže za oteti muškarac.

Paklena noć

Otac povređenog Igora za Kurir je potvrdio da mu je sin otet.

"Šikaniranje je počelo u utorak uveče oko 22 sata, kada su u našu kuću banuli Darija i Dragan i na silu ga odveli iz kuće. Vratio se oko četiri sata ujutru pretučen, izgreban, krvav i iznemogao", priseća se on.

Kaže da mu je Igor rekao da mu je to bila najgora noć u životu.

- Ispričao mi je da su ga vezivali konopcem, sekli su ga noževima. On je preplašen od svega toga - objasnio je otac.

U ovom selu su uglavnom gastarbajteri, a oni koji su tu stalno kažu da za Igora imaju samo reči hvale.

- Igor je dobar momak, živi s nemoćnim ocem i izdržava ga uz pomoć starijeg brata, koji je u Nemačkoj - kaže komšija.

Meštani kažu da su pripadnici policije i Žandarmerije došli u dvorište Darijine kuće.

- Odveli su Dariju i Dragana, koji radi u Beču. Njih dvoje smo viđali da ovde često svraćaju u kuću Darijinih roditelja. Pričala je da su prijatelji, ali po njihovom ponašanju delovalo je da su i više od toga jer smo ih povremeno viđali i zagrljene. Bilo nam je čudno, jer smo znali da je Darija udata za tog Španca i ima dvoje dece - priča meštanin.