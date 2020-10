Novljanin Dragan Todić, koji je osumnjičen da je učestvovao u brutalnom ubistvu Ljiljane Simić, Kanađanke srpskog porekla, na lukav način pokušavao je da ubedi policiju da je nesrećna žena živa i danima nakon što je ubijena. Todić se nakon zločina maskirao u žensku osobu i namerno se šetao ispred sigurnosnih kamera kako bi policija mislila da je Ljiljana i dalje živa!

Todić je zapravo na taj način, nakon zločina pružio pomoć 48-godišnjem Zoranu Mariću i devet godina mlađem Radomiru Deliću, koji se terete za ubistvo Simićeve.

- Nakon ubistva, on je zajedno sa osumnjičenim Marićem ulazio u stan Simićeve, a za to vreme na sebi je imao šešir i bio je ogrnut plavom tkaninom. Tako maskiran, on se više puta šetao sa Marićem ispred kamera. Na prvi pogled pregledom tih snimaka moglo bi se i zaključiti da je reč o ženi, ali pažljivijim pregledom, jasno je da je reč o muškarcu jer se na pojedinim kadrovima jasno vidi da je reč o muškim nogama i da na sebi ima patike - objašnjava izvor "Vijesti" blizak istrazi.

Uprkos tome što se sumnjiči da je pomagao navodnim ubicama, slučaj protiv Todića prosleđen je kotorskom Osnovnom sudu.

- Jedino mogu da vam potvrdim da sam obavio saslušanje osumnjičenog lica, nakon čega sam istom odredio pritvor do 30 dana - kazao je sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević.

Negira sve optužbe

Rečeno je da je Todić tokom saslušanja negirao sve što mu se se stavlja na teret.

Da je i on navodno umešan u taj zločin, iz policije su saopštili pre sedam dana, ne ulazeći u detalje.

- D. T. je sumnja se Z. M. pomogao u skrivanju predmeta i tragova u vezi sa izvršenjem krivičnog dela ubistva i preduzeo druge aktivnosti radi sprečavanja otkrivanja krivičnog dela i izvršioca - saopštili su tada iz Uprave policije.

Nestala kad je htela da krene za Dubrovnik

Podsetimo, Simićeva je nestala 6. septembra kada je trebalo da krene za Dubrovnik i nazad svojoj kući. U Toronto, gde su je na aerodromu čekali najbliži, Ljiljana nije stigla, a njeno unakaženo telo nađeno je 12 dana nakon nestanka, tačnije 18. septembra uveče, na Mokrinama, u blizini Herceg Novog.

Prema nezvaničnim podacima, istragom je utvrđeno da je Simić pre smrti pretučena, odnosno da joj je polomljena vilica i da je smrt nastupila gušenjem.

Iako se u prvim trenucima spekulisalo da su osumnjičeni za ubistvo pokušali da zapale telo kako bi prikrili tragove, izvori iz istrage tvrde da je u stvari došlo do truljenja delova tela, a ne do pokušaja paljenja.

Do sada prikupljeni podaci, tvrde izvori "Vijesti", ukazuju da je mesto gde je pronađeno telo - ujedno i mesto zločina.

Bivši muž prijavio nestanak

Bivši suprug ubijene, Vladimir Krstanović prijavio je Ljiljanin nestanak. On je tada rekao da je njegova bivše supruga poslednji put viđena 5. septembra u Kotoru, dok je s koferima u rukama napuštala stan.

On je naveo da je njegova bivša supruga godišnje po 7,8 meseci provodila u Kotoru, a da je ostatak godine vreme provodila u Kanadi sa decom i porodicom. Kako je ispričao, njih dvoje su se razveli, ali su ostali u dobrim odnosima.

On je dodao da su poslednje poruke koje je dobio od nje bile informativne, da mu je javila kada poleće, kad sleće i na kom izlazu. Naveo je i da mu Simić nikada nije pominjala Marića, već izvesnog D. G. sa kojim se zabavljala.

- Ljiljana je uplatila avionsku kartu za 6. septembar 2020. godine. Imala je let iz Dubrovnika, s polaskom u 9.30 ujutru. Nije sela na taj let i gubi joj se svaki trag. Stupio sam u kontakt s policijom u Kotoru. Da je propustila avion sigurno bi se javila meni, našoj deci ili familiji - napisao je Krstanović.

Istovremeno je napisao da su im čudne finansijske transakcije s kartice koju je koristila njegova bivša supruga, a o čemu njihovoj kćerki stiže izveštaj.

- Pregledali smo sve račune u zadnjih šest meseci. Ljiljana je trošila mesečno oko 4.000 dolara. U zadnjem mesecu je pazareno i više puta podignut je novac s kartice - potrošeno je i izvađeno skoro 17.000 dolara. Viza centar je ugasio taj račun, dok im se Ljiljana ne javi. Ona nikada nije bila bez novca, niti podizala u kešu veliku sumu novca - saopštio je tada.

"Volela je Crnu Goru"

Ljiljana je rođena u Lipljanu, a mladost je provela u Kragujevcu, gde joj i danas živi dosta rođaka. Sa Vladimirom, rođenim Beograđaninom, upoznala se u Kanadi. Imaju dvoje dece, ćerku i sina. Ljiljana se nikada nije odrekla srpskog državljanstva i stalno je posećivala rođake u srcu Šumadije.

- Volela je i Crnu Goru, zato je tamo i kupila stan. Prijala joj je klima, ljudi pa je tamo provodila nekoliko meseci godišnje - kaže Ljiljanin bivši suprug.

U ovom trenutku porodica još ne zna kako će, zbog sveukupne situacije u svetu, transportovati Ljiljanino telo u Kanadu i sahraniti je tamo, da bi deca mogla da posećuju njen grob.