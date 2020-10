UŽAS KOD NIŠA "Dovela sam sina (7) iz Švajcarske da vidi Srbiju, a rođak (16) ga je SILOVAO U ŠTALI"

"Šta je sve radio mom detetu, strah me je da kažem", priča žena koja je prijavila manijaka.

"Došla sam sa sedmogodišnjim sinom na odmor u Srbiju, da vidimo rodni kraj, a prošli smo kroz pakao. U šoku sam moje dete bilo je žrtva seksualnog zlostavljanja, i to od dečaka starog 16 godina, daljeg muževljevog rođaka! Slučaj sam prijavila policijii i prvim avionom vratili smo se u Švajcarsku".

Ovako za "Kurir" priča žena kojа јe rodom iz okoline Niša. Sumnja se da je dečak zlostavljao još jednog maloletnika starog devet godina.

Majka sedmogodišnjaka je sa sinom došla iz Švajcarske početkom jula ove godine i, kako kaže, "kod sina je tokom boravka kod muževljeve rodbine primetila poremećaj, nervozu i neuobičajeno ponašanje".

Žrtva još jedan dečak

- Potom sam saznala gorku istinu o rođaku iz muževljeve familije. Nisam shvatal u početku o čemu se radi. Muž je bio u Švajcarskoj, a ja sam dosla sa sinom da upozna Srbiju, da vidi rođake. On je ubrzo podolasku postao nervozan i vršio je veliku nuždu u gaće. To mi je bilo potpuno neobično, majka na sve pomisli, pa i na promenu sredine, drugačiju hranu - kroz suze priča očajna žena i dodaje:

- Onda su do mene došle strašne vesti. Тaj momak je dok smo bili tamo, odvojio mog sina u štalu ili, kako bih rekla, to je neka vrsta ostave, gde mu je hurao prste u zadnjicu, mahao je svojim polnim organom i šta je već radio. Strah me je bilo da pomislim na sve to, a ne i da kažem. Otišla sam u policiju 31. jula i sve prijavila. Nakon toga sam sela na avion i odvela dete za Švajcarsku - kaže ona.

- Uključila sam se u sve to i sazbala da je devetogodišnji dečak stradao od ovog momka, ali je on, za razliku od mog sina, sve detaljno ispričao policiji. To mora da prestane. Bože, koliko smo pomagali toj porodici. To je siromašan kraj, slali smo neke pare, kupovali mobilne telefone... A šta smo zaslužili - pita se ova žena koja je trenutno u Švajcarskoj i koja traži od niškog pravosuđa da kazni krivca.

Krivična prijava

Policija je po prijavi majke, a zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno vršenje polnih radnji nad sedmogodišnjim dečakom podnela krivičnu prijavu protiv starijeg maloletnika Višem tužilaštvu u Nišu. Tužilaštvo nije želelo da komentariše ovaj događaj.