POSLALA DECU ZA BEČ, PA NAPRAVILA HAOS - Darija otela i sekla muškarca jer misli da je ljubavnik njenog muža, a ona U VEZI SA OŽENJENIM!

Darija C. V. (40) iz Strižila kod Jagodine u pritvoru je zbog sumnje da je otela 37-godišnjeg muškarca iz istog sela, za koga je verovala da je ljubavnik njenog supruga Španca Manuela C. V., a da bi ga naterala da prizna zabranjenu vezu, nožem ga je sekla po desnoj ruci, a kako je ispričao mučeni muškarac, sekla ga je i po polnom organu.

Da li je Darija bila zaslepljena ljubomorom ili je nešto drugo u pitanju, biće utvrđeno u istrazi, a moguće je da na osumnjičenu i njenog pomagača Dragana K. (43), zvanog Kokos ili Petao, iz Strižila, pritvor u kome su duže od mesec dana utiče da se otvore i ispričaju sve o okolnostima nesvakidašnje otmice.

- Njih dvoje su sredinom avgusta upali u kuću oca žrtve otmice. Naredili su žrtvi I. M. da krene sa njima. Otišli su u kuću osumnjičene. Oteti muškarac je sedeo na krevetu, pored njega Dragan K., a Darija je stajala nad njima i na vlaškom i nemačkom jeziku vikala na I. M. da prizna da je bio u vezi sa njenim suprugom - priča sagovornik "Blica" upoznat sa istragom.

Kako je I. M. negirao da je bio u bio u ljubavnoj vezi sa Manuelom C. V., Darija je uzela nož i njegovu desnu ruku i isekla ga šest-sedam centimetara iznad šake.

- Da li u strahu da će ga možda još povrediti, a možda i ubiti, I. M. je tada priznao da je bio sa Manuelom. Verovatno da je Dariji to što su se njene sumnje potvrdile, bilo dovoljno, te nije više sekla I. M. Ipak, osumnjičeni su telefonom snimali priznanje preljubnika i kasnije na društvene mreže postavili to. Pustili su I. M., ali su ubrzo uhapšeni zbog sumnje da su ga protivpravno lišili slobode, i od tada su u pritvoru - dodaje naš izvor.

Da li su zaista I. M. i Manuel C. V. bili u emotivnoj vezi, zasad nije poznato, kao ni kako je Darija povezala njih dvojicu, da li je možda tome doprinelo neko saznanje da je njen suprug, sa kojim inače ima četvoro dece, i ranije imao vanbračne izlete sa muškarcima.

- Osumnjičena je rodom iz sela kod Jagodine, a pre više od dve decenije je otišla u Beč, gde se udala za muškarca 20-ak godina starijeg od sebe, Španca Manuela C. V. U braku su dobili četvoro dece, dva sina i dve ćerke, a najmlađe dete ima četiri-pet godina. Povremeno su dolazili u Srbiju, poslednji put su bili zajedno pre više od godinu dana. Da li se tada u selu nešto desilo što je nju navelo da posumnja da su Manuel i I. M. bili u emotivnoj vezi, nije poznato - kaže naš sagovornik i dodaje da je I. M. oženjen, ima dve ćerkice, radio je u Nemačkoj, a svojevremeno je promenio ime i prezime.

Iz kog razloga nije poznato, mada se može pretpostaviti da mu je možda bio zabranjen boravak u EU, pa je rešio da promeni identitet da bi mogao da putuje.

Darija C. V. je inače u Srbiju došla pre četiri-pet meseci, i to sa najmlađim detetom - sinom, a kasnije su i obe ćerke doputovale u selo kod Jagodine. Deca su se vratila u Beč, a Darija je ostala u Strižilu. Navodno je započela emotivnu vezu sa Draganom K.

- Ona je bila dobro dete, a šta je u njoj kvrcnulo pa je uradila to što je uradila, to samo Bog zna. Taj Dragan K. što je uhapšen sa njom, bili su u vezi, a on je u selu poznat kao probisvet. Ranije je maltretirao starije ljude, a navodno je sklon porocima. I on je oženjen, ima tri ćerke, ali njegova porodica nije ovde - kažu meštani Strižila.

Prisećaju se da su dan pre otmice I. M., Darija i Dragan maskirani šetali selom. Otišli su i na lokalno groblje.

- Šta su tamo radili možemo samo da nagađamo. Ne verujemo da je u pitanju vlaška magija, već da su oboje ozbiljno bolesni. Imaju problema u glavi, pa su oteli i mučili I. M. - konstatuju naši sagovornici iz sela.