Darija sa ljubavnikom mučila muškarca da prizna da je U VEZI SA NJENIM MUŽEM, a sada je otkriven i MOTIV BIZARNE OTMICE

Snimak mučenja u Jagodini zgrozio je javnost, a sada je otkriveno šta se krije iza svega.

Slučaj iz okolini Jagodine, kada je Darija C. V. (40) iz Strižila otela 37-godišnjeg muškarca za kog je verovala da je ljubavnik njegovog muža, maltretirala ga, sve to snimila i objavila na društvenim mrežama, ne prestaje da šokira Srbiju, a sada je otkriven i motiv!

Za priču se, verovatno, nikad ne bi saznalo da Darija nije sve snimila mobilnim telefonom, pa je snimak stigao do policije, koja je odmah uhapsila nju i njenog pomagača.

Po selu se, pišu "Novosti", priča da je Darija to uradila kako bi snimak poslala svom advokatu i kako bi deca pripala njoj, a ne suprugu sa kojim se razvodi! Tu informaciju ispričao je i oteti muškarac...

Kako su mediji već pisali, njih dvoje su sredinom avgusta upali u kuću oca žrtve otmice, a zatim su otišli u kuću osumnjičene. Oteti muškarac je, prema onome što se moglo videti i na video-snimku koji kruži mrežama, sedeo na krevetu, a pored njega je bio i Dragan K, Darijin pomagač za koga se priča da joj je takođe i ljubavnik, uprkos tome što je i sam oženjen i otac troje dece.

Želeći da od otetog muškarca "izvuku" priznanje da je u ljubavnoj vezi sa Darijinim suprugom, ona ga je u jednom trenuku čak i posekla po ruci, nakon čega je nesrećni čovek priznao aferu sa njenim mužem.

Ovaj zamršeni ljubavni klupko postao je još bizarniji kada su meštani sela ispričali da su ona i Dragan bili u vezi i da su dan pre zločina maskirani išli na seosko groblje.

- Ona je bila dobro dete, a šta je u njoj kvrcnula, pa je uradila to što je uradila, to samo Bog zna. Taj Dragan K. što je uhapšen sa njom, bili su u vezi, a on je u selu poznat kao probisvet. Ranije je maltretirao starije ljude, a navodno je sklon porocima. On je oženjen, ima tri ćerke, ali njegova porodica nije ovde - ispričali su meštani Strižila za "Blic".

Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini koje Dariji i Draganu na teret stavlja protivpravno lišenje slobode. Kako im je rešenjem Osnovnog suda u Jagodini pritvor od 30 dana isticao 14. septembra, Osnovno tužilaštvo je jagodinskom sudu podnelo predlog za produženje pritvora, s obzirom na to da još postoje razlozi zbog kojih je pritvor određen, pa im je on produžen. Po završetku prikupljanja dokaza, biće doneta javnotužilačka odluka, pišu "Novosti".

Oteti muškarac: Tukli su me, sekli, mokrili po meni

Oteti muškarac ispričao je kako su mu Darija i Dragan upali u kuću, izvukli napolje i odveli u neku drugu.

- Tu je počela neviđena tortura, tokom koje su sve vreme tražili od mene da priznam da sam s Darijinim mužem bio u vezi. Iako sam homoseksualac, tvrdio sam da nemam nikakve veze s njenim mužem, koji je inače Španac, i da sam ga samo dva puta slučajno sreo. Oni su insistirali da sve priznam kako bi Darija dobila dvoje dece koje u braku ima sa suprugom. Naime, oni vode spor, pa su im deca oduzeta - ispričao je nesrećni čovek.

Prema njegovim rečima, kada je odbio da prizna, oni su počeli zverski da ga muče.

- Vezali su me i okrenuli naopačke. Tukli su me, sekli su me, mokrili po meni, sekli su mi kožicu na polnom organu i pretili su da će ga iseći. Kako je stravična tortura stajala satima, na kraju sam priznao da smo bili intimni, a oni su sve to snimili mobilnim telefonom. Uplašio sam se da će me ubiti, pa sam zato priznao! I dalje sam u šoku, plašim se za svoj život, ni sam ne mogu da verujem šta mi se sve desilo - kaže oteti muškarac.