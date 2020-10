DAO ŽIVOT SPASAVAJUĆI KOLEGU! Skočio u vodu iako nije znao da pliva, kolega imao infarkt u čamcu

Veljko Vujašković (23) i Tito Novak (58) udavili su se u jednom od jezera u Neuzinu kod Zrenjanina kad su pošli da nahrane ribe.

Veljko Vujašković (23) iz Neuzina i Tito Novak (58) iz Sutjeske utopili su se u subotu ujutru, nakon što su otišli da nahrane ribe u jednom od 16 jezera ribnjaka "Sveti Stefan" u Neuzinu nedaleko od Zrenjanina.

Pretpostavlja se da je Novak imao infarkt, zbog čega je ispao iz čamca, a da je njegov kolega Vujašković skočio za njim u vodu kako bi ga spasao. Nažalost, obojica su se udavila, a zaposleni u ribnjaku su u subotu ujutru najpre pronašli Novakovo telo, koje je plutalo na površini, dok su telo njegovog kolege ronioci Žandarmerije izvukli nekoliko sati kasnije.

Bili uigrani

- Veljko i Tito su kobnog jutra pošli čamcem da nahrane ribu. Inače su godinama radili u ovom ribnjaku i bili su uigrana ekipa. Ozbiljno i odgovorno su radili - priča jedan kolega i nastavlja:

- Sve se zakomplikovalo kad je starijem kolegi pozlilo nasred jezera. On je navodno počeo otežano da diše, da se znoji, menja boju u licu i hvatao se za grudi. Veljko se uplašio i okrenuo je čamac kako bi se vratili do obale i pozvali pomoć. Nažalost, Novak nije izdržao do kopna, već je izgubio svest i prevrnuo se u vodu. Kako kaže naš izvor, Vujašković je tada bez razmišljanja skočio za kolegom.

- Hrabro je skočio, iako nije bio dobar plivač. Pokušao je da dovuče Tita do čamca, ali nije uspeo. I on se udavio. Herojski je postupio i to ga je koštalo života - kaže izvor.

Meštani Neuzina kažu da je voda u tim jezerima duboka oko metar i po.

- Mi smo se tu kupali kad smo bili deca, a izgleda da je voda u delu gde se desila tragedija malo dublja - kaže meštanin.

Meštani Sutjeske Tito spremao svadbu sinu Meštani sela Sutjeska za pokojnog Novaka imaju samo lepe reči. - Bio je vredan i porodičan čovek. Ima dva sina, jedan treba da se ženi. Umesto da prave svadbu, oni sad spremaju sahranu. Čuli smo da mu je u subotu pozlilo i da mu nije bilo spasa - kaže meštanin Sutjeske.

Porodica neutešna

U porodičnoj kući Vujaškovića juče je vladala tuga. Veljkova baka kaže da je on živeo sa njom i ocem.

- Jaoj, tuga. Utopio mi se unuk. Koliko je bio dobar i pošten govori i to što je pokušao da spase kolegu - jecala je juče Veljkova baka i nastavila:

- Vredno moje dete, dve godine je radio u ribnjaku. Neutešna žena kaže da bi Veljkovo telo danas trebalo da stigne iz Novog Sada, gde je rađena obdukcija. - Moraćemo da sahranimo moje čedno - dodala je baka.