Sin mrtvom ocu pojeo uši i delove stomaka! Policija ga pronašla skrivenog među gomilom đubreta: NOVI JEZIVI DETALJI KANIBALIZMA U GLOGONJSKOM RITU

Psihički oboleli Dušan M. (39) nedelju dana bio je u stanu sa mrtvim ocem Aleksandrom, čije je meso grizao i jeo. Obdukcijom je utvrđeno da je Aleksandar preminuo prirodnom smrću.

Psihički oboleli Dušan M. (39) iz Glogonjskog rita kod Beograda pojeo je oba uveta i deo stomaka svom ocu Aleksandru, koji je preminuo u porodičnom stanu. Izgladneli Dušan se sedam dana hranio ljudskim mesom, sve dok policija nije provalila u stan i otkrila horor.

Jeziva tragedija otkrivena je u petak, kada su komšije prijavile da iz stana u kom su živeli Dušan i njegov otac Aleksandar dopire nepodnošljiv smrad.

Sakriven u đubretu

Prema rečima izvora iz istrage, policija je razvalila ulazna vrata i među gomilom đubreta pronašla unezverenog Dušana M.

- On je jako zaudarao i bio je zarastao u dugu bradu i kosu, a ruke su mu bile užasno prljave. Nesrećni čovek je na svako pitanje inspektora samo ponavljao da je bio strašno gladan i da nije imao šta da jede - navodi sagovornik i dodaje:

- Dok su policajci sa Dušanom pokušavali da uspostave bilo kakvu komunikaciju, druga patrola je pretraživala stan. Oni su se zaprepastili kada su na krevetu u spavaćoj sobi primetili Aleksandrov leš, koji je bio u poodmakloj fazi raspadanja. Još veći šok usledio je nakon što su shvatili da nesrećnom starcu nedostaju uši i delovi stomaka, kao i da su po telu vidljivi tragovi ljudskog ugriza.

Nesrećni Dušan M. odmah je upućen na Infektivnu kliniku, a odatle je kasnije prevezen u psihijatrijsku bolnicu.



Kako saznaju mediji od svog izvora iz istrage, telo je poslato na obdukciju, gde je utvrđeno da je Aleksandar preminuo prirodnom smrću, i to sedam dana pre nego što je policija pronašla leš.

Jelena, čiji je muž prijavio da iz stana u kom su živeli Aleksandar i Dušan dopire nepodnošljiv smrad, rekla je da je videla kada je policija iz stana izvela Dušana.

- Iz njihovog stana se uvek osećao zadah, ali u je petak to bilo neizdrživo. Ne mogu da vam opišem kako je smrdelo. Moj suprug je zato pozvao policiju. Videla sam Dušana kada su ga policajci izveli iz stana. Bio je unezveren i užasno prljav. Strašno je smrdeo na mokraću, ali stvarno nisam videla da na njemu ima krvi - kaže Jelena.

Nije izlazio iz stana

- Aleksandar je stan kupio pre tri godine i on i Dušan zaista nikada nisu pravili probleme. Ranije je otac sina vodio sa sobom kada ide u prodavnicu ili da se prošeta. Međutim, poslednjih par meseci Dušan uopšte nije ni izlazio iz stana. Videli bismo ga ponekad kako viri kroz prozor i to je to - kaže komšinica Jelena.

Ona dodaje da joj nije jasno zašto su tako neuredno živeli.

- Nisu imali finansijske probleme, jer znam da su imali novac. Aleksandar je imao penziju i kupovao je u prodavnici. Donosio je hranu, ali su obojica bili zapušteni. Nisu se kupali. Smrdeli su na ustajao znoj i mokraću. Bili su užasno zapušteni. Kad god je Aleksandar prošao hodnikom zgrade, danima se osećao zadah. Pre mesec dana smo opet pisali Centru za socijalni rad i molili da im se nađe neka pomoć, međutim, opet nam niko nije odgovorio - kaže ona.