Fotografije drame na Dorćolu otkrivaju kako je muškarac PAO SA 12. SPRATA - Čovek se svesno bacio u ponor, i to DVA PUTA! (FOTO)

Rešena je jedna od misterija oko tragične smrti 52-godišnjeg Beograđanina I. T. juče u Pančićevoj ulici na Dorćolu.

Na osnovu snimka u koji je “Blic” imao uvid, I. T. nije slučajno pao sa 12 sprata zgrade, kako se u početku nagađalo. On se svesno i odlučno bacio u ponor - i to ne jednom, nego dva puta - naočigled šokiranih vatrogasaca, kojima su nedostajale sekunde da ga spasu, ali i policije, ekipe Hitne pomoći i brojnih svedoka.

U početku se mislilo da nepoznati muškarac spava ili leži onesvešćen na strehi terase na 12. spratu zgrade. Ipak, čim su mu vatrogasci prišli dovoljno blizu on se brzo i odlučno iz ležećeg stava bacio u ponor - samo da bi pao na terasu ispod!

Uprkos povicima policajaca i vatrogasaca da se ne pomera, očigledno je bilo da pomoć nije želeo, jer se sa terase još jednom hitro i bez ikakvog premišljanja, kao da mu se žuri, bacio u ponor i poginuo.

Evo kako se drama juče odvijala:

11.00 - Stanari Pačićeve primetili muškarca kako leži na vrhu zgrade

Stanari iz Pančićeve ulice oko 11 sati juče primetili su na nastrešnici na samom krovu zgrade kako leži muškarac. Slobodan Plavišić prvi je primetio da sa vrha zgrade vise noge mušarca i odmah je pozvao policiju.

- Ležao je, povremeno je samo pomerao prste, posle se malo okretao, ali nije pričao ništa - rekao je uznemireno svedok užasa na Dorćolu.

Ubrzo je na lice mesta stigla policija. Policajci su u pomoć pozvali vatrogasce i ekipu Hitne pomoći. Muškarac je nepomično ležao, ali je bio u svesnom stanju. Nije komunicirao ni sa kim.

11.15 - Policija i vatrogasci dogovaraju kako da spasu muškarca

Policajci i vatrogasci su se dogovarali na koji način da priđu do I. T. kako bi ga bezbedno spustili sa zgrade, razmatrali su opciju otvaranja velikog vazdušnog jastuka, međutim utvrđeno je da za to nema dovoljno mesta, te su odlučili da se popnu do krova i pokušaju da ga spasu.

Kako su ispričali stanari zgrade, muškarac je do krova mogao da dođe kroz prolaz iz nekoliko okolnih zgrada, jer je prostor spojen, dok kroz protivpožarne stepenice nije mogao, jer su bile zaključane. Da bi došao do nastrešnice na kojoj je ležao okrenut na stomak, morao je i da preskoči visoku betonsku ogradu.

- Ne znam da li je planirao da izvrši samoubistvo ili je slučajno pao, ali jasno je da nije slučajno stigao do tog mesta. Morao je da uloži napor da bi do te nastrešnice došao - rekao je jedan od stanara zgrade.

11.40 - Vatrogasci i policija se penju na krov zgrade

Pola sata kasnije ekipa vatrogasaca popela se na vrh solitera kako bi spasila muškarca koji je nepomično ležao već neko vreme.

Čim su se popeli vatrogasci su primetili muškarca kako na stomaku leži na nastrešnici.

Kako se vidi na snimku i fotografijama, vatrogasci su došli do zida iza kog se nalazila nastrešnica na kojoj je muškarac ležao.

Jedan od vatrogasaca polako je preskočio ogradu kako bi prišao I. T. i pokušao da mu pomogne, međutim muškarac je u tom trenutku počeo da se pomera. Video je i čuo vatrogasce i polako je počeo telom da se povlači ka ivici nastrešnice.

Uznemireni vatrogasci počeli su da viču "Ne, ne, ne, ne pomeraj se", međutim I. T. je svesno polako počeo da se povlači ka ivici nastrešnice i sekund kasnije pao je pravo na terasu ispod nje! Samo pukom srećom u tom trenu nije pao pravo sa 12 sprata, već je celim telom završio na terasi stana na 12. spratu u kom živi porodica s malim detetom.

Muškarac je na terasu pao okrenut leđima, noge su mu bile na ivici terase, rukama se držao s druge strane za ogradu i vatrogasci su na tren odahnuli misleći da je pukom srećom muškarac ipak dobro i da je spasen. Iako je mogao da stane na terasu i spase se, par sekundi kasnije muškarac je počeo da se izdiže kako bi se prebacio preko ograde.

Kako se može videti na snimku, odlučno je uložio napor kako bi se izdigao i prebacio se preko ograde pravo u ambis...

Vatrogasci su vikali muškarcu da stane, jedan vatrogasac već je bio na nastrešnici na kojoj je pre toga I. T. ležao, međutim I. T. se telom prebacio preko ograde terase na 12 spratu i bacio se s nje.

I. T. pao je sa 12 sprata na pločnik ispred zgrade i od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Muškarac je pao tačno ispred ekipe Hitne pomoći. Lekari su pokušali da mu pomognu, međutim povrede su bile stravične...

Stanari zgrade i brojni svedoci ostali su šokirani stravičnim prizorom koji se odigrao pred njihovim očima.

Preminuli muškarac je Beograđanin, završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, međutim bio je nezaposlen.