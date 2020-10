JEZIVA ISPOVEST MAJKE ČIJI JE SIN UBIO MARIJU I SEBE: Postalo mi je sumnjivo kada mi je rekao da joj više ne šaljem pare!

Bankarka u penziji Dušica Ž. iz Velikog Gradišta majka Milana Ž. (41), koji je ubio profesorku nemačkog jezika Mariju S. (31) iz Pančeva, a onda i sebe, u potresnoj ispovesti ispričala je da ne može da shvati da je njeno dete bilo u stanju da počini taj strašni zločin. Milan je kaže bio miran i povučen momak, i bio vozača autobusa po Evropi.

– Najnesrećnija sam majka na svetu jer je moj sin kojeg smo njegov otac i ja vaspitavali celog života da mora da zna da se izbori sa životnim problemima i da se izdigne iznad njih, uzeo nekom drugom život i sebi samom, i to kao već formiran čovek. Ostavio je milion pitanja bez odgovora i majčin vapaj “zašto sine”. Ostavio je dva sina – dve zlatne jabuke, majku, oca i sestru neutešne i slomljene – rekla je Dušica pokušavajući da bude pribrana u ogromnom bolu.

Nesrećna žena se priseća kako je izgledao njen poslednji susret sa sinom pre tri dana, kada ništa nije ukazivalo da će tragedija da im zakuca na vrata.

– Poslednji put sam ga videla u nedelju. U subotu je došao na vikend iz Kelna gde je živeo od prošle godine. Bio je lepo raspoložen i ručali smo zajedno. Mazio se sa mlađim sinom koji inače, živi sa nama u Gradištu. Milan je otišao nazad u Nemačku normalno raspoložen, a vratio se da napravi katastrofu. Zašto to samo on zna. Mi nikada nećemo saznati istinu i to boli. Kako ja sada da njegovoj deci, prijateljima i familiji objasnim šta se desilo, kad ni sama ne znam. Kvrcnulo mu je nešto u glavi – priča neutešna žena.

Milan je na dan zločina da došao iz Nemačke i očevim autom je otišao u Pančevo gde se našao sa Marijom, sa kojom je nekoliko meseci bio u emotivnoj vezi. Dušica kaže da joj sin nikada nije pričao o Mariji, ali da je znala je da mu je ona držala onlajn časove nemačkog jezika.

– Postalo mi je sumnjivo kada mi je Milan pre nekoliko meseci rekao da prestanem da Mariji uplaćujem naknadu za časove nemačkog koji je mu je držala onlajn. Kamo sreće da nije. Ja sam joj pre toga u Milanovo ime uplaćivala u jednoj banci svakog meseca određeni iznos, dok mi Milan nije rekao drugačije. “Ona više neće da joj plaćam”, rekao mi je tada. Više od toga ništa ne znam o njihovom odnosu – istakla je nesrećna žena, zaključujući da je njen sin odlično govorio više svetskih jezika i da je lepo zarađivao.

Inače, Marija i Milan su u utorak oko 15 sati pronađeni mrtvi sa prostrelnim ranama na glavi u njenom golfu, i pored njih je pronađen pištolj. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je naložio obdukciju beživotnih tela, a prema prvim rezutatima istrage osnovano se sumnja da je Milan iz strasti prvo ubio Mariju, a onda i sebe. Do Pančeva se Milan iz Velikog Gradišta dovezao očevim autom, po koji je nesrećni otac danas išao u za njega sada, ozloglašeni grad.