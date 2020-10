"MUŽ ME JE TERAO DA TUČEM I BACAKAM BEBU!" Šokantno svedočenje majke koja je zlostavljala dete na Novom Beogradu i nanela mu TEŠKE POVREDE (VIDEO)

Majka je na saslušanju izjavila da ju je nevenčani suprug terao da bude gruba prema detetu.

Majka S. S. (21), koja je po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu uhapšena zbog sumnje da je izvršila nasilje u porodici i zapuštanje i zlostavljanje svog sedmomesečnog deteta, izjavila je na saslušanju da je nevenčani suprug tukao nju i njihovo troje dece, terao je da prosi i bude gruba prema detetu!

Osumnjičena je snimljena na Novom Beogradu kako svoju bebu prebacuje iz ruke u ruku kao lutku, nosi je držeći je samo za ručicu, tako da beba visi, i gotovo je baca.

- Vanbračni muž me je terao da tako nosim dete, hteo je da to vide ljudi iz kola, mislio je da će tako da nam daju više para. Ja sam mu rekla da neću tako da je nosim, ali me je on psovao, vređao i gurao. Morala sam. Prvi put sam to uradila tada - branila se, kako nezvanično saznaju mediji, na saslušanju S. S.

Ona je, navodno, ispričala i da nije smela da se suprotstavlja mužu, jer je tukao i nju i decu. Tužilaštvo je predložilo da S. S. bude određen pritvor, s obzirom na to da joj preti preko pet godina zatvora, ali i zbog toga što je način izvršenja krivičnog dela uznemirio javnost. Sud je prihvatio predlog i odredio joj jednomesečni pritvor.

Beba ima brojne traumatske povrede

Kao što smo već pisali, policija je, nakon što je snimak dospeo u javnost podigla tužbu protiv ove žene i tereti je za dva krivična dela. Preti joj kazna od 12 godina zatvora a među dokazima je i izveštaj lekara u kom stoji da nesretno dete ima brojne traumatske povrede.

- Centar za socijalni rad preuzeo je brigu o bebi i dvoje dece, ona su zbrinuta, a nakon što su pregledana ustanovljeno je da beba ima podlive koje su najverovatnije zadobijene od udaraca – prenose mediji.

Kod bebe su, navode dalje, konstatovane povrede po glavi i telu kao i one u vidu različitih promena na koži i sluzokoži.

- Takođe je pronađena i karakteristična povreda na koži leve potkolenice u vidu cirkularno trakaste promene koja obuhvata celu potkolenicu. Kao da je bebu neko stezao i vezivao, ali ne može se tačno utvrditi kada su nastale, već su traumatskog karaktera.