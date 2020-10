OVO JE UBIJENI BIZNISMEN IZ NIŠA! PORODICA I PRIJATELJI VAN SEBE OD ŠOKA: Pa zar ovako da ode! Iza njega ostale supruga i ćerke bliznakinje

Ubistvo privatnika Draška R. (46) koje se dogodilo u četvrtak popodne oko 16 sati u jednoj od industrijskih hala u Nišu žestoko je uznemirilo grad jer je reč o čoveku koji je bio po svedočenjima prijatelja, dobar i pošten drugar, a ubijen je, kako su nam rekli, na mučki i podao način.

Pored tela nađeni su sekira i macola s tragovima njegove krvi. Postoje neke pretpostavke da ga nije ubio jedan već više njih.

Ubijeni biznismen iza sebe je ostavio suprugu i dve devojčice, bliznakinje od dvanaestak godina. Njegova bračna saputnica, inače vaspitačica je, prema rečima prijatelja, u strašnom šoku.

Draško R. je kupio nedavno prvi sprat hale i uz pomoć brata koji živi u Australiji i koji mu je slao sredstva, opremao jei proizvodnju za građevinski materijal. On je tek počeo da radi sa dva radnika koje je juče posle dosta posla naterao da prekinu da rade i odu da ručaju. Kada su se oni vratili na posao, zatekli su užas. Nepomično telo vlasnika, krv i oružje.

- Imamo prijavljeno da je na Bulevaru 12. februara pronađeno telo muškarca. Uviđaj je u toku, policija i forenzičari obavljaju svoj posao. Obavešteno je Više javno tužilaštvo - potvrđeno nam je u policiji.

Po rečima brojnih policajaca i okupljenih novinara, ovo očigledno ubistvo nije bilo planirano, pretpostavljaju oni u nezvaničnom razgovoru.

- Ovo ne liči na neku sačekušu i slično. Ovde, u halama mašinske induistrije često se krade. Krade se sve, od šahtiva preko kablova do oluka. Ovo jeste misterija za sada, ali izgleda da je lopov ušao da krade, da je Draško reagovao i da se u sukobu dogodilo ubistvo, komentarisano nam je na licu mesta. Draškov drug iz detinjstva kaže da je celo društvo s kojim se druži potpuno "van sebe".

- Malo je Nišlija kao on. To je vrsta u izumiranju. On je nekada bio mangup, ali na onaj stari, dobri način.

Držao je nekada davno kafić. Išao je u inostranstvo, hteo odande da donese nešto novo. Sada je sve davao za porodicu, posao je kako-tako krenuo u ovo doba korone i eto kako da pogine. Na moje oči je pomagao drugima sve što je mogao, a sada ga više nema - priča jedan od njegovih dobrih prijatelja.

Drugi se sećaju kako su se zavitlavali kad je "doveo" u Niš samohodajuće konjiće.

- Doneo je te konjiće koji rade valjda na akumulatore i to je ono, u druženju ekipe, bilo zabavno, ali deca po Nišu su se oduševila. Vidimo, uspelo mu je. Sjajnog čoveka i drugara je Niš izgubio - priča drugi prijatelj.

U policiji smo nezvanično saznali da su ispitana dva radnika koja su ga pronašla u lokvi krvi u pogonu, a uverili smo se i da su forenzičari uzeli sve potencijalne tragove koji bi trebali da dovedu do ubice.