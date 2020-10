Nezapamćena tragedija!

Za Mladenom M. (37) koji je sinoć nastradao u Nišu, skočivši kroz prozor, bila je raspisana poternica, saznaju beogradski mediji.

Policija ga je, navodno, potraživala jer je za njim raspisana poternica s obzirom na to da se nije odazivao na poziv za izdržavanje zatvorske kazne od četiri meseca u kazneno popravnoj ustanovi u Leskovcu.

Policijska patrola mu je sinoć zakucala na vrata, ali on je odbio da im otvori. Izbacio je paketić marihuane kroz prozor od kupatila, a zatim je skočio sa trećeg sprata, sa visine od oko deset metara.

Hitna pomoć je stigla na lice mesta ali je mogla da samo konstatuje smrt - kažu izvori upoznati sa slučajem.

Ovo je nezapamćen slučaj u Nišu, a istraga će pokazati da li je bio pod nekim opijatima jer je nemoguće da iko zdravog razuma pomisli da na taj način može da pobegne.

Komšije su potpuno ostale u šoku sinoć, ali i danas gde je veća mrlja Mladenove krvi prekrivena crnim najlonom.

- Moj muž je otvorio i ja sam videla policiju na stepenicama gde užurbano trče stepenicama. Telo komšije je bilo tu do ponoći. Verovatno nije hteo opet da se nađe iza rešetaka. On nije problematičan mladić bio, korektan komšija, uvek se javi... Živeo je s majkom, nikada žurke ili buka se nije čula iz tog stana, a zaista nam je nemoguće da se to dogodilo - kaže jedna od prvih komšinica S.A. na vratima pokojnog Mladena nam niko nije otvorio.

Podsetimo, nesreća se dogodila sinoć oko 21:30 u Dimitrovgradskoj ulici u Nišu.