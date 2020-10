BRAT UBIJENE IVANE IZ MELENACA ISPRIČAO KAKO JE OTKRIVEN ZLOČIN - Porodica danima obilazila kuću, a nisu ni slutili užas koji se krio unutra

Tela Ivane A. (36) i njenog supruga Dobrice A. (42) iz Melenaca nađena su u kući u kojoj su živeli, a Ivanin brat Igor Radišić (39) iz Melenaca ne zna šta se zapravo dogodilo.

- Sestra se tri, četiri dana nije javljala našoj majci, koja je onda pokušala nju da pozove, ali je Ivanin broj bio nedostupan. Majka je otišla do njihove kuće da proveri o čemu se radi. Početkom oktobra, majka je dva dana odlazila, ali su vrata bila zaključana, a prozor otvoren. I ja sam tuda prolazio kolima, ali nisam uočio nikakve promene. Na kraju nam je postalo sumnjivo što je prozor uvek jednako bio otvoren, a telefon nedostupan. Majka je pozvala policiju, a i mene su pozvali da dođem do njihove kuće. Majku sam vratio u našu porodičnu kuću, a onda su me izvestili da su pronašli jedan leš. Nisu mi ispričali nikakve detalje. Ubrzo je došlo sanitetsko vozilo, a ispostavilo se da su u kući dva leša. Kasnije sam saznao da je nađeno telo moje sestre - kazao je Igor.

On kaže da ne znaju ni kako je izvršeno ubistvo.

- Rečeno nam je da je obdukcioni nalaz u Novom Sadu potvrdio da je moja sestra ubijena. Detalje ubistva ne znam. Sve ukazuje na to da je izvršeno ubistvo i samoubistvo. O svim ostalim detaljima bićemo naknadno obavešteni - ispričao je tugom slomljeni Igor.

Na pitanje šta zna o zetu i da li je on iz Zemuna, kako se po selu priča, odgovorio je:

- Njegovo ime nekako nije u skladu s njegovom ličnošću. Zvao se Dobrica. Sestra i on su zajedno živeli nekoliko meseci - kratko je rekao Igor.

Podsetimo, tela supružnika pronađena 3. su oktobra, a Ivana je sahranjena 7. oktobra na seoskom groblju. Iza sebe je imala već jedan brak i dva sina.

Istraga je u toku, a u javnost za sada nije stiglo mnogo detalja.