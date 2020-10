STEFANOVIĆ ZA PINK O HAPŠENJU IVANA KONTIĆA U CRNOJ GORI: Želimo da dođe u Srbiju, da mu se ovde sudi (VIDEO)

Ministar policije Nebojša Stefanović zahvalio se kolegama iz crnogorske policije koji su vrlo profesionalno radili sa srpskom policijom na slučaju hapšenja Ivana Kontića.

- Oni su došli do informacija koje su ukazale gde se nalazi stan gde se osumnjičeni skrivao. Štek-stan je pronađen u Podgorici, oni su ušli u stan, pronašli ga i očekuje se da on bude izveden pred nadležnog sudiju, koji će mu određivati o pritvoru - rekao je Stefanović za Pink.

Ivan Kontić, posle više od mesec dana u Crnoj Gori uhapšen je zbog brutalnog prebijanja 28-godišnjeg mladića u Novom Sadu 24. avgusta.

- Interpolova poternica koju je Srbija raspisala za njim stoji i mi želimo da on dođe u Srbiju, da mu se ovde sudi. Nadam se da ćemo u narednim danima znati više detalja vezano za odluke, to je sada u rukama pravosuđa - dodao je on.

Ministar Stefanović se osvrnuo i na komentare da neko štiti Kontića.

- Ti isti uvek tvrde isto. Šta je problem kad slušate ono što govore Đilas, Obradović, Jeremić? Uvek imate hiperprodukciju lažnih afera, paletu izmišljotina - rekao je Stefanović.

Stefanović je naglasio da policija od prvog dana radi na rasvetljavanju slučaja ispisivanja grafita na kući potpredsednika Stranke slobode i pravde Dejana Bulatovića.

Ministar je rekao da je u prva 24 sata saslušano 12 lica i urađeno sve što treba, da su pregledane sigurnosne kamere u širem reonu i da je utvrđeno da kamere na Bulatovićevoj kući tada nisu bile u funkciji.

Kako dodaje, od tih 12 lica, 11 se dobrovoljno podvrglo poligrafu, a da je to odbio Zoran Radmilović, blizak prijatelj Bulatovića i član Stranke slobode i pravde.

Stefanović je rekao da su prve informacije ukazivale da postoji mogućost da je Radmilović izvršilac dela.

Naveo je da je policija tokom pretresa Radmilovićeve kuće pronašla boju koja odgovara onoj na Bulatovićevoj kući, četkice za ispisivanje koje odgovaraju širini ispisanih slova, kao i duksericu umazanu bojom koja odgovara boji kojom su ispisani grafiti.

Dodao je da je Radmilović odbio ne samo poligrafsko ispitivanje, već i grafološko veštačenje.

- On nije želeo da izgovori nijednu jedinu reč, niti da na bilo koji drugi način pomogne svom prijatelju u istrazi - rekao je Stefanović.

Ocenio je da policija i tužliaštvo rade vrlo profesionalno na ovom slučaju i dodao da je očigledno da ono što su govorili Dragan Đilas i Bulatović nema nikakve veze sa istinom i da pokušavaju da slučaj politizuju, optužujući SNS da stoji iza ispisivanja grafita.

- Time žele da pribave neki politički poen ili skrenu pažnju javnosti na nešto što će na kraju ipak da im se vrati kao bumerang. Očigledno je da je jedina politika Đilasa i cele te ekipe potpuna politizacija svakog slučaja. Što gore po našu zemlju, to bolje po njih - dodao je Stefanović.