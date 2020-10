BRAĆA IZ DEČANA POGINULA U UŽASNOJ NESREĆI U NEMAČKOJ: Udario ih voz naočigled mlađeg brata - Mališan hitno prevezen u bolnicu (FOTO)

Kako pišu nemački mediji, dva rođena brata su poginula su oko 7 i 15 sati, kada ih je udario voz dok su pokušavali da dođu do železničke stanice.

Tragedija se odigrala pred očima njihovog mlađeg brata A. A., koji je preživeo samo zato što je išao sporije od starije braće. Mališan je zbog teškog psihičkog stanja hitno prevezen u bolnicu.

Prema nezvaničnim saznanjima, majka je dečake kobnog jutra dovezla do stanice kako bi uhvatili voz da odu do škole. Samo što je okrenula automobil, dvojica sinova su se provukla ispod rampe da brže stignu do stanice. Nisu videli da voz dolazi sa suprotne strane.

Two teenage brothers hit and killed by a train in southern Germany as they apparently ran across the tracks in an attempt to make their own connection, police say. https://t.co/vNS3PGeyrZ