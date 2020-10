RODITELJI PRIJAVILI OBLJUBU DETETA: Policija uhapsila momka koji tvrdi da nije znao da devojčica nema ni 14 godina - Ona šokirala izjavom

Policija je uhapsila I. N, (18) iz Kostolca zbog sumnje da je izvršio obljubu deteta. Njega su policiji prijavili roditelji maloletne M.Š., stare 13,5 godina iz Kostolca.

On je sa devojčicom bio u Beogradu od 6. do 8. oktobra, kada je došlo i do seksualnog kontakta između njih.

Na saslušanju se branio da “nije znao da je ona dete, da ima ispod 14 godina, jer mu je rekla da ima 15 godina, a i izgleda starije“.

Posle saslušanja u Višem sudu, on je pušten da se brani sa slobode. Tokom istrage obaviće se veštačenje njegovog intelektualnog stanja.

Ukoliko se utvrdi da je on istog intelektualnog nivoa kao devojčica, tu neće biti krivičnog dela. Uzeće se u obzir i da je on mlađi punoletnik, jer ima 18,5 godina.

Saslušana je i devojčica, koja je tom prilikom rekla da nije bilo prisile od strane I.N, već da je s njim bila dobrovoljno i da su se zaljubili.