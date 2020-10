Hrabra majka je u poslednji čas uspela da spase svoju ćerku iz kandži manijaka koji ju je duže vreme presretao.

Gordana Milićević, majka koja je sprečila otmicu svoje ćerke, otkrila je detalje nemilog događaja koji je pre dve godine šokirao javnost u Srbiji i preplašio roditelje. Kako kaže Gordana, počinilac je bio u zatvoru godinu dana, nakon čega je pušten na slobodu sa nanogicom. Tokom vremena koje je proveo van zatvora, kako kaže Gordana, napao je komšije.

Govoreći o samom pokušaju otmice, Gordana objašnjava da je počinilac godinu dana pratio njenu ćerku A. M, tada staru 12 godina. Presretao ju je, predstavljao se kao teniski trener i govorio joj da mora da se oproba u tenisu, jer je stvorena za taj sport. Nudio joj je besplatnu opremu i časove, čašćavao je slatkišima i slično.

Jednog dana joj je rekao da će je voditi na picu, ali da o tome ne sme da govori roditeljima. On ju je, priseća se Gordana, čekao u belom automobilu, vozeći se gore-dole njihovom ulicom.

- Kada je otišao na kraj ulice, ćerka je krenula u prodavnicu, a ja sam pošla za njom. Kolima je stao ispred nje, otvorio vrata suvozača, ona je stavila ruku na vrata. kada sam to videla ščepala sam je za ruku, a on je pokušao da je uvuče u automobil. Vikao je na mene, krenuo napred, pa u rikverc, hteo je da me pregazi, onda je mog brata hteo da priklješti uz zid. Da bi se iščupao on je rukom razbio staklo i povredio se. Sve sam prijavila policiji, došli su i uhapsili ga – kaže Gordana.

Dodaje da, kada je muškarac pušten iz zatvora, ljudi su ga nekoliko puta videli u obližnjoj prodavnici.

Objašnjava da su joj se „kockice poklopile“ tek kada se ovaj događaj desio. Tada je i saznala da je reč o njihovom komšiji koji živi samo tri autobuske stanice dalje, te da je pratio njenu ćerku punih godinu dana i vrebao priliku.

- On je godinu dana čekao da bude sama, ali pošto je uvek bila u društvu, on više nije mogao da čeka i napaoju je ispred kuće. Šta bi bilo da sam u tom trenutku bila u drugom delu dvorišta?! – zapitala je Gordana.

Inače, juče je zabeležen još jedan slučaj hapšenja pedofila. Policija je privela 24-godišnjeg mladića u Inđiji zbog sumnje da je obljubio 13-godišnju devojčicu. Nakon zadržavanja do 48 sati on če uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Inače, prema zvaničnim podacima Ministarstva pravde na „crnoj listi“ trenutno se nalazi 371 osoba, što znači 92 imena više u registru nego prošle godine.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima službe državne bezbednosti, kaže da smo došli u situaciju da roditelji otimaju svoju decu nazad od pedofila.

- To je postalo jedna grubost i klasično nasilje nad decom, a ovo je klasičan primer. Vidimo da je meta targetirana, reč je o devojčici od 12 godina. On nju danima prati i pokušava da joj ponudi ono što zna da će joj se dopasti. Detetu od 12 godina se sve lako može poturiti i, da nije roditelja, ovo dete sigurno bismo našli u nekom jarku – kaže Spasić za Pink.

Pedofilija je definitivno bolest koja se ne može lečiti nikakvim pilulama, a jedini „lek“ jesu duže vremenske kazne, kaže advokat Nebojša Milosavljević. Ističe da je Marijin zakon dobra stvar, ali da je pitanje da li nadležni prate i proveravaju lica koja su označena kao pedofili.

- Mislim da su službe zatajile – kaže Milosavljević za Pink. Navodi hemijsku kastraciju kao jednu od mera kojom se evropske i svetske zemlje bore protiv pedofilije, ali da isto tako postoji jak finansijski lobi da se pedofilija dekriminalizuje i prikaže kao varjetet ljudske prirode.

