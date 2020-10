OGLASILA SE DEVOJKA NESTALOG TRENERA: Odlučio je da proda kuću vrednu oko 300.000 evra... Bio je UZNEMIREN, stalno je gledao kroz prozor

Devojka nestalog fitnes trenera Jove Kecmana (51) Ana ispričala je da je izuzetno vezan za porodicu, naročito za oca.

- Meni je u jednom trenutku rekao "pazi mi Mileta", ali mi smo se uvek šalili. Ja se iskreno nadam da će ga naći ili da će se pojaviti - kaže Ana.

Beogradski trener je nestao 24. septembra, i kako priča njegova devojka, sa sobom je poneo samo ličnu kartu i najmanje 16.000 evra. Mobilni telefon je ostao kod kuće.

- Jovo je nekoliko dana pre nestanka počeo da skuplja novac. Tad je, takođe, odlučio da proda kuću, koja vredi oko 300.000 evra i našao je kupca, napravili su predugovor. I Miletu, ocu je tražio da podigne kredit. Rekao je da prodaje kuću jer ne može više da se bavi treninzima, da mu je dosadilo i da hoće da ide u penziju. On nikome nije dugovao novac i nije imao finansijskih problema, tako da ne znam za šta mu je bio potreban novac - ispričala je sagovornica.

Kako kaže Ana, beogradski trener je oko dve nedelje pre nestanka počeo da bude uznemiren.

- Stalno je gledao kroz prozor, na sat kao da nešto čeka. Stalno je bio nervozan i pričao je da ima neki lični problem, ali ne i koji. Radio je normalno, držao je treninge, imao je mušterije, ali nije mogao da bude posvećen poslu zbog tog ličnog problema - objašnjava sagovornica.

Ana i Jovo se poznaju oko šest godina, a zabavljaju se poslednjih nekoliko meseci. Kako ona navodi, sve je bilo u redu dve nedelje pre nestanka.

- Pravili smo planove za budućnost, tako da je meni sve ovo čudno. Kad god krenem da tražim informacije o njemu, naiđem na zid. Niko ništa ne zna, ni drugovi, ni prijatelji. Došla sam do svih njegovih kontakata i niko ništa ne zna - ističe devojka.

Kecman, prema rečima njegove devojke, izgleda opasno i voli da se tako ponaša, ali je sušta suprotnost.

- Sav je istetoviran, kad ga ljudi vide, svi se uplaše, ali je on fenomenalan, on je duša od čoveka i ni mrava ne bi zgazio. Jovo sa svojom baka Ružom (103) pravi kolače i baš su to skoro radili - kazala je Ana.

Jovo ima mladalački duh i do dve nedelje pred nestanak je uvek bio veseo, kako kaže sagovornica i napominje da on nikad nije koristio drogu, alhohol, cigarete i da nema problem sa kockom. Takođe, ističe da "Jovo nema veze sa kriminalcima", bar da ona zna.