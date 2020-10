DEČACI SE POSVAĐALI, A ONDA JE NASTALA OPŠTA TUČA: Rođaci se sukobili na proslavi punoletstva u Paraćinu

U nedelju veče, 25. oktobra, u Paraćinu se dogodila masovna tuča posle proslave 18. rođendana. U tuči je učestvovalo sedam osoba, svi članovi iste familije.

Kako je Novica Stanojević, vlasnik lokala u kome je slavlje upriličeno, potvrdio , varnice su najpre sevnule između dvojice dečaka.

"Možda malo zbog devojke. Znate kako to već ide. Lančano. Svako brani svoga i posle je došlo do tog ekscesa", rekao je za Telegraf dodajući da je sukob trajao 15-ak minuta, te da su učesnici izašli sa modricama ili, kako je kazao, malim krvarenjem.

Ipak, Hitna pomoć nije bila pozvana, ali zna da su neki od učesnika tuče potom bili pregledani. Policiju su zvali oni iz lokala.

Kako je dalje kazao, na proslavi nije bilo obezbeđenja.

"Napomena je da treba imati. Nije praksa, a mislim da bi u takvim slučajevima obezbeđenje izvuklo deblji kraj", kaže Stanojević dodajući da je to odgovornost domaćina:

"Nismo imali obezbeđenje, nije ni potrebno bilo za privatnu žurku. Za to je odgovoran domaćin koji organizuje veselje. To je bio familijarni sukob, između dece, nije se tukao neko ko se ne poznaje".

Kako su nam potvrdili iz PU Jagodina, učesnici su zadobili lake povrede.

"Kad budu bili saslušani kod sudije za prekršaje, oni će reći kako je to krenulo i šta. Proslava je trajala do 23 sata, a to je bilo nešto nakon 23 ispred ugostiteljskog objekta u Paraćinu", kazali su.

Prema njihovim navodima, ispoštovano je i radno vreme i previđeno odstojanje od 4 kvadratna metra po osobi.

Kako tvrdi i sam vlasnik objekta, ispoštovane su epidemiološke mere prilikom organizacije događaja.

"Na proslavi je bilo ukupno 100 ljudi, okruglo. Moja sala je prijavljena na 1.600 kvadrata. Mi smo je skratili na otprilike pola, tako da je procedura ispoštovana. Sedelo je po šest ljudi za okruglim stolom", zaključuje Novica Stanojević.