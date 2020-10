RODITELJI DEČAKA (7) KOJEG JE PREGAZIO TRAKTOR NEUTEŠNI: Očajna majka pokušala da ga spase, pa slomila ruku (FOTO+VIDEO)

Majka Nikole Jovanovića (7), koji je nastradao pod traktorom, povređena je prilikom očajničkog pokušaja da pomogne detetu.

Majka nesrećnog Nikole Jovanovića (7), koji je u petak nastradao u selu Borović kod Obrenovca, slomila je nogu prilikom pada sa traktora kada je pokušala da spase sina. U trenutku kad je mališan podleteo pod točak ona je skočila za njim, ali detetu nije bilo spasa.

Roditelji stradalog dečaka su pod jakim lekovima i jedva da znaju za sebe. Deda mališana Vladan Jovanović juče je za Kurir objasnio da su lekari ponovo dolazili kod njih kako bi im dali sredstva za smirenje.

"Otac ne zna za sebe od bola i tuge. Majka mučena, kao i svi mi, ne prestaje da plače. Bol nam razara grudi, a ništa ne možemo da uradimo", priča deda očiju crvenih od plakanja.

Točak ga zakačio

On objašnjava da nikome nije jasno šta se tačno desilo i zašto je njegov unuk pokušao da skoči s traktora.

"Išli su da pokupe još te dve bale slame koja je ostala u njivi. Eno ih tamo, još uvek možete i da ih vidite. One su odmah do moje kuće... Moj sin je zaustavljao traktor kako bi zakačili balu. Mali Nikola je sedeo s njegove leve strane, a snaja sa desne. U trenutku pre nego što je skroz zakočio, Nikola je pokušao da iskoči s traktora, verovatno kako bi prvi sišao. Međutim, točak ga je zakačio i on je jako udario glavom o asfalt. Točak je još samo pola kruga okrenuo i stao", priča nesrećni deda, ispred čije se kuće tragedija i dogodila, i dodaje:

"Ne znam da li je točak prešao preko njega ili ne. Njemu je ogromna količina krvi izlazila iz glave i nosa, nisam video druge povrede. Telo je na obdukciji pa ćemo videti šta je uzrok smrti, niko od nas sa sigurnošću ne može da kaže šta se tačno desilo i šta je bilo kobno za mog unuka, da li taj udarac glavom ili to što ga je guma zakačila", priča deda.

Prema njegovim rečima, dok je Nikola padao, njegova snaja je skočila s traktora.

Nema utehe

"Požurila je da vidi šta se desilo detetu i kako je skočila s traktora, polomila je nogu. Ali ni to nije ništa u odnosu na bol koju sada oseća za Nikolom. Verujem, da može, obe bi dala da je Nikola živ", priča neutešni deda.

U kući Jovanovića okupilo se juče više prijatelja i rođaka kako bi se našli na usluzi nesrećnim roditeljima, ali čini se da za njih utehe nije bilo.

"Otac ne zna šta priča, on je potpuno izgubljen, a kako i ne bi, Nikola je bio vezan za njega. Voleo je traktor i da bude sa tatom na njemu. Pomagao mu je. Nema utehe za njega a tako će biti ko zna koliko dugo. Da im bog da snage da izdrže sve ovo", kaže jedan od rođaka.

Prema rečima komšija, Jovanovići, pored Nikole, imaju četvoro dece, sestre su starije od njega i one su neutešne u svom bolu.