JEZIVI DETALJI LJILJANINOG UBISTVA Krenula u Kanadu, nađena mrtva na temelju kuće: Pravi šok usledio je kada su PREGLEDALI NJENE BANKOVNE RAČUNE

Obdukcija utvrdila jezive detalje.

Kanađanka srpskog porekla Ljiljana Simić (54) najverovatnije je udavljena šakama, moguće i nekim drugim pogodnim mehaničkim oruđem - navodi se u odluci Apelacionog suda kojom je produžen pritvor Radomiru Deliću osumnjičenom za učešće u zločinu.

Zbog ubistva Simić uhapšeni su i Dragan Todić iz Herceg Novog, koji se tereti da je pomogao u zločinu i Zoran Marić koji se sumnjiči da je direktni ubica.

Deliću je pritvor produžen na osnovu prikupljenih dokaza tokom istrage, piše "Pobjeda".

Iako se u samom početku mislilo da je telo Ljiljane Simić, nakon što je ubijena i zapaljeno, obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti gušenje. Uz to, polomljene su joj obe vilice.

– Osnovana sumnja da je D. R. počinio ubistvo proizilazi iz uviđajne dokumentacije i materijalnih dokaza pronađenih na licu mesta na lokalitetu zaseoka Lazarica – selo Mokrina, opština Herceg Novi, kad je na toj lokaciji u neposrednoj blizini betonskog pravougaonika nalik na temelje, na kamenju pronađeno telo ženske osobe u ležećem položaju. Osnovana sumnja proizilazi i iz navoda iz odbrane okrivljenog D. R. koji ne spori da je kritične prilike došao sa okrivljenim M. Z. i sada pokojnom Lj. S. na navedeno mesto, nakon čega je prema instrukcijama okrivljenog M. Z. stajao na delu livade između makadamskog puta i mesta na kojem su se nalazili pokojna S. Lj. i okrivljeni M. Z, te tom prilikom sa mesta na kojem je stajao, osmatrao prostor u pravcu makadamskog puta, kako bi pazio da neko ne naiđe za vreme dok je okrivljeni M. Z. zadavao udarce i lišio je života - obrazloženo je u odluci.

Kako je pojašnjeno, osnovana sumnja proizilazi i iz obdukcionog zapisnika u kojem se navodi da je smrt Simić nasilna, "nastupila usled zatezanja vrata".

U odluci je navedeno i da je Deliću pritvor produžen zbog opasnosti od bekstva.

– Zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva za slučaj da se nađe na slobodi, sud je pravilno cenio težinu krivičnog dela koje mu se stavlja na teret predmetnom naredbom o sprovođenju istrage VDT-a u Podgorici i visinu kazne na koju eventualno može biti osuđen u konkretnom slučaju i to što je strani državljanin – Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u V. (BiH). Ovo sve ukazuje da ima razvijene socijalne veze van teritorije Crne Gore od kojih bi mogao zatražiti i dobiti pomoć u slučaju bekstva i skrivanja – obrazloženo je iz suda.

Podsetimo, Simićeva je nestala 6. septembra kada je iz Kotora, gde je živela poslednjih šest meseci, krenula u Kanadu gde je provodila ostatak godine. Njen nestanak prijavila je prijateljica koja je Simić trebala da vozi na aerodrom u Dubrovnik. Neposredno pre dogovorenog polaska prijateljica je pozvala, ali joj je telefon bio isključen.

Prijateljica Simićeve, nakon više pokušaja da je dobije, obavestila je policiju. Organizovana je potraga u koju se uključila i porodica ubijene žene. Utvrđeno je da se Simić nije ukrcala na let za Kanadu za koji je ranije kupila kartu, ali potraga za njom nije davala rezultat. Dve nedelje od njenog nestanka, ljudi koji su pošli da beru drva pronašli su telo Simić u okolini Herceg Novog.

Kao direktni izvršilac u Foči, po međunarodnoj poternici Crne Gore, uhapšen je Zoran Marić. Uhvaćen je kada je taksi vozilom krenuo da iz Foče beži prema Bosni. Fočanski policajci su kod Marića za pojasom trenerke pronašli ručnu bombu M75, a u rancu vojnički bajonet, ali i druge predmete i tragove koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Ljiljana je u Crnu Goru doputovala u junu, jer je želela da proda stan u Kotoru koji je kupila pre nekih pet godina. Istovremeno, dala je na prodaju i kuću u Kanadi i upravo je zbog toga rezervisala let za 6. septembar. A porodica je htela da je iznenadi i planirali su krštenje njenog prvog unučeta, čim ona sleti na tlo ove zemlje Severne Amerike.

Porodica je, nakon što se Ljiljana nije pojavila u Kanadi, izvadila izveštaj sa njene viza kartice i ustanovili su da je mesečno trošila 3.000 do 4.000 dolara. Šok je usledio kada su videli da je u avgustu potrošila čak 17.000 dolara, pri čemu je veću sumu podigla sa bankomata. Uz to kada su saznali da je neposredno pred planirani povratak od brata zatražila da joj pošalje 500 evra. Kako je neko nekoliko puta ukucavao pogrešan PIN, a na računu je stigla do limitirane sume, centar joj je blokirao karticu.

Međutim, lokacije na kojima je pokušano podizanje novca, tačnije snimci sigurnosnih kamera, pomogle su istražiteljima u identifikaciji osumnjičenih prvo za njen nestanak, a kasnije i za ubistvo Ljiljane Simić. Pored toga nađen je i Ljiljanin džip, koji je Marić prodao jednom Nikšićanu, navodeći da je "ona otišla u Kanadu i da se više nikada neće vratiti u Crnu Goru".

Ljiljana je rođena u Lipljanu, a mladost je provela u Kragujevcu, gde joj i danas živi dosta rođaka.