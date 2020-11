Sanja je otišla MUŽU NA GROB i zanemela od šoka - odmah je POZVALA POLICIJU

Nepoznate osobe ukrale su nadgrobnu ploču sa groba Nišlije Bojana Dimitrijevića u naselju Brzi Brod.

Nesvakidašnju krađu juče je primetila Bojanova sestra i odmah o tome obavestila njegovu suprugu Sanju. Alarmirana je policija koja intenzivno traga za kradljivcima kojih je sigurno bilo više s obzirom na težinu komada mermera širine jedan i dužine dva metra.Kaže da veruje da se krađa bez presedana dogodila unazad poslednja tri do četiri dana

Ono što ovaj događaj čini još tužnijim je što je Bojan stradao ni kriv ni dužan kao žrtva pijanog vozača. Tada tridesetogodišnji vlasnik diskonta pića poginuo je na Bulevaru cara Konstantina je dok je iz radnje utovarivao robu u džip Zvonka Miladinovića (46), koji je držao planinarski dom „Studenac“. Na njih i na Ivana Milića (45) dok im je pomagao, naleteo je kamiondžija i usmrtio ih. Nesrećni ljudi spremali su doček za učesnike relija „Via Militaris“ koji je sutradan trebao da se održi na Suvoj Planini.

Rodbina je dolazila zadnji put pre nedelju dana, ploča je bila na svom mestu. Meštani koji su dolazili svojim poslom na groblje takođe kažu da je do pre par dana sve bilo u redu. Problem je što je groblje van sela, nije osvetljeno, nema nadzornih kamera i lopovima je bilo lako da dođu i da natovare masivnu ploču – kaže Sanja.

Neshvatljivo joj je što se neko drznuo da ukrade nadgrobnu ploču, ali veruje da je jedan od razloga to što se radi o crvenom mermeru.

- Ima još spomenika od te vrste kamena ali je naš prvi kada se nailazi. Verovatno im je zato zapao za oko. U svakom slučaju, to samo neljudi mogu da urade. Ne radi se ni o tome što je spomenik skupocen, sećam se da sam ga u to vreme platila oko četiri hiljade evra, nego što je oskrnavljen grob. Ne razumem šta može da navede nekoga da ukrade nadgrobnu ploču, šta će sa njom osim da je proda, ali to je stvarno strašno – čudi se Sanja.

Bojanova supruga Sanja kaže da je odmah po saznanju da je grob njenog pokojnog supruga oskrnavljen pohitala u Brzi Brod gde je dočekao tužan prizor.

To je dvogrob, sa dve ploče od crvenog mermera, spomenik sam podigla mužu koji je pre dvanaest godina stradao u saobraćajnoj nesreći i sebi za života. Lopovi su odneli jednu ploču koja nije bila zacementirana s obzirom na to da je to moje grobno mesto. Odmah sam obavestila policiju, oni su zaista brzo došli, pregledali smo čitavo groblje i ustanovili da je sve na svom mestu osim na grobu moga supruga – priča ogorčena supruga.