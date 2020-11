Na snimcima su, čini se, i suprug ubijene pevačice, kao i njena ćerka Jana.

Biciklista, čije je kretanje zabeleženo na snimku skinutom sa video-nadzora porodične kuće Jahović, na nasipu Crvenka u Borči 2. aprila 2016. godine, mogao bi da bude ključna osoba za rasvetljavanje ubistva Jelene Marjanović (33). On se pojavljuje na nasipu u 16 časova, 57 minuta i 50 sekundi. Kamere su ga propratile još najmanje minut. Upravo u to vreme, prema optužnici, mlada žena je usmrćena sa devet udaraca u potiljak.

Snimak je u petak, kao važan dokaz, prikazan u sudnici broj 1 Višeg suda u Beogradu, gde je u petak nastavljeno suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo supruge. Kamera sa kuće Jahovića zabeležila je i njegovo kretanje.

- Oko 17.17 pojavljuju se dve osobe na snimku, jedna viša i druga znatno niža - pojasnila je predsednik sudijskog veća sudija Jelena Škulić. - Vidi se da viša osoba u jednom trenutku odmiče od niže, a onda opet usporava.

U sudnici se u petak čulo da su na snimku najverovatnije Zoran i njegova i Jelenina ćerka, tada petogodišnja Jana, koja je sa njima krenula na nasip. Pretpostavlja se da su u tom trenutku oni išli nasipom i, kako tvrdi odbrana, dozivali i tražili Jelenu.

- Vreme je utvrđeno na osnovu beležaka iz policije - rekao je veštak Dragomir Vasiljević, koji je na zahtev tužilaštva radio prostorno-vremensko veštačenje. - Vreme na kameri je različito u odnosu na realno vreme za oko 57 minuta, plus ili minus 60 sekundi. Tako je zapisano u zabelešci MUP. Na osnovu toga, došli smo i do realnog vremena kada se pojavljuje biciklista, a to je oko 16 časova i 58 minuta, plus-minus jedan minut.

Na ovo su reagovali advokati odbrane, koji su tvrdili da je za taj "plus-minus" moglo svašta da se dogodi i da veštačenje nije precizno.

Još jedan snimak bicikliste prikazan je u petak u sudnici, gde se on kretao asfaltnim putem od Borče ka naselju Crvenka, paralelno sa nasipom. Njega je zabeležila kamera sa autobusa 104, koji tuda saobraća. Interesantno je da ovaj svedok, koji je ispitan ranije, nije bio od velike koristi, jer je bio usredsređen na vožnju bicikla.

Snimak ove kamere, koji traje duže od pet minuta, poslužio je advokatima odbrane da ponovo ospore nalaze veštaka Vasiljevića o mogućnosti da je Marjanović namerno isključio mobilni telefon ili, kako je dodatno pojasnio, da je aparat bio u "avio-modu".

- Na snimku se jasno vidi da ima vegetacije, kao i drveća, koji mogu da utiču ometanje signala mobilnog telefona - upozorio je advokat Aleksandar Zarić. - Veštačenje je obavljeno u novembru 2017, a dopuna veštačenja još kasnije. Posle godinu i po dosta toga se promenilo na samom terenu, što može da utiče na rezultat veštačenja.

Inače, u razjašnjenju "Telekoma", koje je u petak pročitano, navodi se da oni ne mogu da utvrde da li je telefon Zorana Marjanovića, u kritično vreme, bio isključen ili ne, odnosno da takva mogućnost u sistemu ne postoji!

Snimak iz autobusa sa linije 104 Na snimku iz autobusa 104, koji je prvo parkiran na okretnici u Crvenki, a potom polazi ka Borči, vidi se i dobar deo nasipa i to u vremenu od 16.55 do 17.05. Bez obzira na to, na nasipu, u vreme zločina, koji se prema optužnici dogodio oko 17 časova, kao da se ništa ne dešava, bar se to na prikazanim snimcima ne vidi.

VEŠTAK I STRUČNI SAVETNIK

Glavna koplja u petak su se lomila između veštaka kojeg je angažovalo tužilaštvo i stručnjaka za telekomunikacije Saše Savića, oko statusa mobilnog telefona Zorana Marjanovića u vremenu od 16 sati, 38 minuta i 35 sekundi, pa do 17 sati,četiri minuta i 28 sekundi. Savić, koga je angažovala odbrana, decidirano je tvrdio da ne može da se kaže da je telefon bio isključen ili u "avio-modu" (pa ga zato bazne stanice nisu "videle"), jer bi onog trenutka kada bi ga Marjanović uključio stigao "log koji govori o lokaciji korisnika", odnosno o "lokacijski apdejt", a to se u ovom slučaju nije desilo.

- Marjanovićev telefon je sve vreme bio u režimu rada i to dokazuje ID mod - naveo je ovaj stručnjak za telekomunikacije. - Reč je o statusu mirovanja telefona u kome je moguće kretanje korisnika.