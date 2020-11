O nastavku suđenja Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene i svedočenju veštaka za Novo jutro TV Pink govorili su Marjanovićevi branioci.

Naime, veštak Dragomir Vasiljević je izjavio da je Zoranov telefon bio isključen 25 minuta i da za to vreme njegovo kretanje ne može da bude rekonstruisano, ali da smatra da je oko 17 sati moralo da dođe do susreta njega i Jelene.

- Ne očekujte da je moguće izvršiti pozicioniranje u metar, ali na osnovu svih dokaza moj zaključak je da je u 16.38 on na početku nasipa i da je tada svesnom voljom telefon isključen a potom uključen u 17.04 u blizini mesta zločina - rekao je sudski veštak koji je na osnovu baznih stanica i snimaka sa sigurnosnih kamera imao zadatak da utvrdi gde se nalazio Zoran Marjanović za vreme ubistva supruge.

Govoreći o svedočenju veštaka advokat Stefan Jokić rekao je da će se u daljem postupku tek videti da li je njegova tvrdnja ispravna ili nije.

- Bila su dva dana suđenja. Što se tiče tog prvog dana branioci su ispitivali veštaka, postavili su mu pitanje koju je tehniku koristio. Radi se o veštaku koji je koristio telefon od 250 evra koji nije njegovo vlasništvo, koji je na Gugl pleju (Google play) skinuo aplikaciju koja je besplatna, koja služi za zabavu i počeo je da vrši merenje - kazao je Jokić.

Prema njegovim rečima, iskaz veštaka bio je kontradiktoran jer na neka pitanja advokata nije mogao da da pravilne odgovore.

- Meni kao braniocu Zorana Marjanovića smetaju naslovi koji su se pojavili u medijima. Stiče se utisak kao da nismo bili u istoj sudnici... Veštak se u nekim momentima toliko zbunio... Ja sam odlučio da kada se budu transkripti odradili njih kopiram u 40 primeraka i da pošaljem svim medijskim kućama, pa da vidimo da li smo bili na istom suđenju - rekao je Jokić.

On je dodao da su iznete neke činjenice koje se kose sa zdravim razumom.

Advokat Nikola Dumnić rekao je da veštak svoje zaključke nije uspeo da obrazloži.

- Primera radi, on nije znao da objasni kako se zove metoda veštačenja koju je primenjivao, već je samo rekao da je on primenjivao i ranije, nije znao gde je ta metoda u stručnoj literaturi obrađenja. Može se reći da je svoje stavove i zaključke koje je izneo tokom izjašnjenja u fazi glavnog pretresa relativizovao - smatra Dumnić.

Kako kaže, primera radi, veštak je izjavio da on ne može da rekonstruiše gde se Zoran kretao u pomenutom periodu.

- Kada se to dovede u vezu sa podacima listinga sada pokojne Jelene ne može se prihvatiti njegov zaključak da je do njihovog susreta moralo doći jer je on ostavio mogućnost da je on bio sa bilo koje strane nasipa i da apsolutno ne može da rekonstruiše njihovo kretanje - kazao je Dumnić.

Prema njegovim rečima, veštak je sve svoje zaključke sveo na otprilike.

- Evidentni stručnjaci iz oblasti telekomunikacija su se izjasnili da na ovaj način koji je primenjivao veštak Vasiljević ne može da se utvrdi tačna lokacija korisnika mobilnog telefona - naglasio je Dumnić i dodao da je veštak za neka pitanja tražio 60 dana da se na njih izjasni.

Dumnić je istakao da će odbrana staviti primedbe na postojeće veštačenje.