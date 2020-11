Sva trojica dobila su po 5.000 evra i određenu količinu kokaina za zločin koji su počinili, kažu operativni podaci.

Postoje operativni podaci ko su direktni izvršioci ubistva Ljubomira Markovića Kiće (39), Aleksandra Šarca (35) i Bojana Mirkovića (34). Reč je o trojici mladića, pripadnicima jedne navijačke grupe, koji su unapred dobili po 5.000 evra i određenu količinu kokaina za zločin koji su počinili. Svoj trojici se, posle likvidacije, izgubio svaki trag!

Osumnjičeni za ubistvo Markovića, 1. novembra prošle godine je, prema informacijama iz istrage, posle nekoliko meseci "pao" u Grčkoj sa lažnim dokumentima. Međutim, on je tada pušten pod još nedovoljno razjašnjenim okolnostima, jer je navodno kasnila potvrda iz Beograda da je za njim raspisana policijska potraga. Od tog trenutka njegova je sudbina nepoznata.

- Marković je poznavao svog dželata, upoznali su se na tribinama - navodi izvor "Novosti". - Zato je i potrčao kada ga je video, jer je znao o kome je reč i da je došao da ga ubije. Na snimku se jasno vidi konstitucija osumnjičenog i nije trebalo dugo da se on identifikuje.

Doduše, snimile su ga i neke druge kamere, ne samo ona na obližnjoj benzinskoj pumpi i sa sportskog balona.

I Kraljevčanina Lazara Ilića (23), osumnjičenog da je 17. oktobra ove godine ubio Aleksandra Šarca i to pred desetogodišnjim sinom, snimile su kamere. Pored toga odbacio je pištolj kojim je počinjen zločin, a navodno su prikupljeni i drugi dokazi koji ukazuju na njega kao počinioca.

- I njega vezujemo za tribine iste navijačke grupe - navodi naš izvor. - Nije baš najjasnije zašto je odbacio oružje, kada je počinio likvidaciju, s obzirom na to da su na njemu ostali određeni tragovi. Detaljno se ispituje da nije reč o "podmetanju dokaza", posebno jer postoje indicije o sudbini osumnjičenog, koje se još istražuju.

Poslednji zločin počinjen je u četvrtak rano po podne u garaži zgrade "Jorgovani" u novobeogradskom naselju Belvil. Sa više hitaca u grudi ubijen je Bojan Mirković, koji će biti sahranjen danas. I ovaj zločin zabeležile su kamere, a počinilac je koristio bicikl za bekstvo.

- Mirković je, prema nekim podacima, izvesno vreme bio dobar sa vođom navijačke grupe, koja je sada, kako se sumnja, organizovala njegovo ubistvo. Onda su se posvađali i razišli. U poslednje vreme Mirković se bavio obezbeđenjem određenih lokala u Beogradu. I njegov ubica je identifikovan i u toku je potraga za njim - navodi naš izvor.

Prema policijskim saznanjima, trojica egzekutora, koji da jedva imaju nešto više od 20 godina, pripadaju novoj kriminalnoj grupi, koja se ubrzano razvija u Beogradu, a koja je povezana sa crnogorskim "kavačkim klanom". Ovoj mafijaškoj ekipi, koja je ponikla na tribinama, svojevrsnu podršku davali su i ljudi iz državnih struktura, posebno iz policije.

- Neki od tih ljudi su nedavno sami dali otkaz i otišli iz MUP. Pojedini su morali da odu nešto ranije. Ali, njihova uloga u nastajanju novog klana, pomaganju da ojača, sada se istražuje i niko od njih neće izbeći odgovornost. U sklopu cele ove istrage su i nova imenovanja i postavljenja u policiji. Dovode se ljudi, koji mogu i spremni su da se sa tom hobotnicom razračunaju - kaže sagovornik "Novosti" iz bezbednosnih struktura.

O ovome je preksinoć govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da je veliki problem to što su u klanove uključeni i pojedinci iz državnog aparata. Prvi čovek Srbije saopštio je da je za neke ljude već dobio informacije:

- Mi ćemo problem mafije rešiti. Neki ljudi su pomislili da mogu da rade šta hoće. Nije problem samo u sukobu dva klana, nego u tome što su uključili neke ljude iz državnog aparata. Nadležni organi rade svoj posao. Za neke sam već dobio informacije. Znate kad se ljudi slikaju u vozilima vrednim po 400.000 evra, a nisu biznismeni, već rade u državnoj službi. Ti mafijaši ne mogu da postoje bez nekog u državnom sistemu. Od takvih struktura iz države su dolazile informacije da upletu moju porodicu u mafijaške radnje. Sve su slagali, kao i za slučaj "Jovanjica" i ostalo. Ja im sada kažem - pobedićemo ih sve!

Prema nezvaničnim saznanjima, podstaknuti podrškom predsednika Vučića, novo rukovodstvo u MUP spremno je da otvori i stare slučajeve, posebno kada je reč o ubistvima, gde je došlo do oslobađajuće presude, iako su na samom početku istrage postojali valjani dokazi. Ti čvrsti materijalni tragovi su "volšebno" nestajali, a optuženi su jedan po jedan izlazili na slobodu.

Komentarišući navode predsednika o borbi protiv mafije, novi ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin juče je istakao da Vučić ništa ne govori slučajno:

- Time što je rekao da država objavljuje rat mafiji on je sebe i svoju porodicu stavio kao prvu metu. Često kažem da on ne vodi dovoljno računa o sopstvenoj bezbednosti i da prečesto ode u prvi red, povede borbu pre svih ostalih. To je uradio i sada. Mi smo tu da ga sledimo i da radimo.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsednika da su neki ljudi iz državnog aparata uključeni u mafiju, Vulin je naveo da Vučić nikada ne govori neprovereno, da su neki ljudi identifikovani i da će se država sa tim zlom izboriti, ali da nije policija ta koja odlučuje o objavi identiteta, već tužilaštvo.

Ministar Vulin je istakao da je bezbednosna situacija u Srbiji veoma dobra, kada se pogledaju statistički podaci, i da je povećan broj rasvetljenih krivičnih dela.