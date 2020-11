“Sa M. C. sam bio prijatelj. Dok su mi svi pričali zašto šalješ ćerku kod njega na časove i govorili loše o njemu, ja sam mu verovao. A onda su se dogodile strahote...”, kaže R. V., otac devojčice (10) koju je na privatnom času po grudima dodirivao M. C. (64), poznati frulaš iz Brusa.

Seksualno zlostavljanje tinejdžerke dogodilo se 8. novembra u kući poznatog bruskog muzičara, a kako njen otac navodi, nikada ne bi pomislio da će se tako nešto dogoditi.

Prema njegovim rečima sa M. C. je bio blizak, bili su prijatelji, a ćerku je kod njega na časove slao jer joj je bila želja da svira frulu. Podučavanje devojčice pretvorilo se u traumatično iskustvo koje svi žele da zaborave.

- Mi smo bili bliski, pomagali se. Kada mi je ćerka rekla da želi da svira frulu pitao sam njega da joj drži časove. Rekao je da nema problema. Ali ljudi su mi govorili, pitali se zašto dete šaljem tamo. Mislio sam da su samo ljubomorni, jer nije mi odavao utisak osobe koja pravi probleme... - priča R. V.

PORUKA

Kako kaže, ubrzo pošto je devojčica krenula na časove M. C. ga je kontaktirao i rekao da bi mogao da je podučava i za slikanje.

- Ona je tog 8. novembra, bila je nedelja, njemu poslala poruku da vidi šta joj sve treba od pribora za slikanje. On joj je napisao da dođe kod njega i da će joj objasniti. Sela je na biciklu i otišla tamo - priseća se ovaj otac.

To veče saznaće strahovite vesti.

ŠOK

- Došao sam kući i video da su svi neraspoloženi. Ćerka je bila ćutljiva, a stariji sin namršten. Pomislio sam da su se posvađali, a onda mi je supruga rekla da moramo da razgovaramo. Saopštila mi je da ćerkica neće više da ide na časove frule, jer ju je profesor dodirivao po grudima. Šokirao sam se - navodi on.

Kako objašnjava, M. C. je njegovu ćerku držao za grudi sve vreme dok je zapisivala koji joj pribor treba za slikanje. Potom ju je, kako ukazuje, zakleo u crkvu da nikome neće reći šta se dogodilo.

- Na odlasku joj je dao set četkica kako bi je ućutkao. Dete je bilo preplašeno - kaže šokirani otac koji je slučaj odmah prijavio policiji.

SASLUŠANJE

- Komšinica mi je ispričala da je imala neprijatne situacije sa njim. Nisam mogao da verujem šta čujem. Ćerka je prošla kroz ozbiljnu traumu, samo govori da želi da sve to zaboravi. Nije htela čak ni da priča u tužilaštvu. Ubeđivali smo je 10 minuta da treba da ispriča - priča R. V. i dodaje da otkad je frulaš pušten iz pritvora brine za bezbednost cele porodice.

- On je u ponedeljak izašao na slobodu, a onda je uveče nestao. Zvao sam odmah policiju da pošalju nekoga da nas čuva, jer mi živimo u zabačenom kraju, a ćerkica mora da prolazi kroz šumu da bi došla kući. Brinem se šta bi mogao da uradi. On mora da odgovara za to što je uradio - naglašava zabrinuti otac.

JOŠ ŽRTAVA

Prema rečima našeg sagovornika tužilaštvu su se obratile još tri osobe koje su imale sličan incident sa M. C.

- Dve su dale izjavu i ispričale svoja iskustva, dok treća treba ovih dana da posvedoči - navodi on.